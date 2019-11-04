В День милиции милиционеры избили мужчину на автостоянке

В День милиции, 1 ноября, сотрудники изолятора временного содержания в Токмаке избили на автостоянке мужчину. Потерпевший обратился с заявлением в милицию.

По данным пресс-службы ГУВД Чуйской области, инцидент произошел около полуночи 1 ноября. Двое неизвестных мужчин нанесли телесные повреждения 28-летнему жителю Кеминского района Чуйской области. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренных статьей 266 (Хулиганство).

В ходе расследования были установлены личности нападавших. Ими оказались сотрудники ИВС ОВД города Токмак 45-летний У.А. И 29-летний С.Э. Назначены необходимые экспертизы.

- В настоящее время следственной службой ОВД Чуйского района проводятся все необходимые мероприятия для передачи материалов досудебного производства зарегистрированного в АИС ЕРПП в органы прокуратуры для дальнейшей передачи в ГКНБ КР, говорится в сообщении пресс-службы ГУВД Чуйской области.

Кроме того по вышеуказанному факту службой внутренних расследований проводится служебное расследование.