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О решении комиссии по событиям в Кой-Таше: "Из пустого в порожнее"?

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- Оксана Гут
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Государственная комиссия по изучению событий 7-8 августа в Кой-Таше завершила свою работу. Все ее члены, кроме экс-судьи Конституционной палаты Клары Сооронкуловой, уже подписали окончательный вариант своего решения. В ближайшее время документ будет вынесен на обсуждения Жогорку Кенеша.

- Не думаю, что Жогорку Кенеш меня пригласит на заседание, потому что там уже назначен докладчик, которого, честно сказать, я видела один раз на заседании комиссии, - отметила в разговоре с VB.KG Сооронкулова.

Экс-судья Конституционной палаты рассказала, что отказалась подписать решение комиссии, так как оно носит больше описательный характер.

- В чем тогда вообще был смысл комиссии – изучить ситуацию мог любой другой, можно было пару экспертов нанять. Но, когда создаются такие комиссии, как по Аксыйским, Ошским событиям, они, как правило, должны выявить проблемы, которые с этой ситуацией связаны. А не просто описать, как было. Суть комиссии в том и заключается - выявить проблему, которую эта ситуация показала, выработать рекомендации для совместного решения проблемы. Но, к сожалению, члены этой комиссии решили просто заняться описанием, - объяснила Клара Сооронкулова.

Она уверена, что, создав эту государственную комиссию, Жогорку Кенеш намерено переложил с себя ответственность.

- Хотя именно Жогорку Кенеш должен был создать такую комиссию. Статус депутатских комиссий по расследованию каких-то событий очень хорошо прописан в регламенте Жогорку Кенеша, они имеют полномочия, свой статус, свою процедуру. Но вместо того, чтобы создать независимую комиссию и привлечь туда общественных политических деятелей, парламент просто стрелки перевел на правительство и все. Ну как правительство может проверять собственные действия? Поэтому изначально сама постановка и само создание этой комиссии, я считаю, были неверным, - заключила экс-судья.

А вот бывший военный прокурор, общественный деятель Кубатбек Кожоналиев, считает, что цель комиссии все же был достигнута.

- Сколько людей столько и мнений. Разумеется, кто-то остался недоволен. Но решение принималось большинством, каждая формулировка обсуждалась. Изначально нами ставилась общественно-политическая цель, а не правовая. Конечно, большинство членов комиссии хотели, каким-то образом комментировать действия следственных органов. Но я считаю, это неправильно. Президент правильно сказал, что надо дождаться решения компетентных органов. Мы даем общественно-политическую оценку. А следствие даст свои результаты - в нашем обществе скрыть что-либо невозможно, - высказался Кожоналиев.

Он, к слову, заметил, что решение комиссии – это не только хронология событий, в нем есть и выводы. В частности, видение комиссии о причинно-следственных связях, приведших к событиям 7-8 августа в Кой-Таше. Озвучивать эти самые причины Кубатбек Кожоналиев не стал, заявив, что боится ошибиться, "поскольку были корректировки".

Напомним, Государственная комиссия по событиям в Кой-Таше 7-8 августа была создана распоряжением премьер-министра Мухаммедкалые Абылгазиева 29 августа и начала свою работу 3 сентября. В ее состав вошли депутаты Жогорку Кенеша: Бактыбек Райымкулов, Алмазбек Баатырбеков, Джаныбек Бакчиев, Абдыбек Дуйшалиев, Талант Мамытов, Бакирдин Субанбеков и Тынчтык Шайназаров. А также представители общественности: председатель ОО "Антитеррор-Альфа" Артур Медетбеков, общественные деятели Исмаил Исаков, Кубатбек Кожоналиев, эксперт в области госуправления Алишер Мамасалиев и экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова. Председателем был назначен вице-премьер-министр Жениш Разаков.


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URL: https://www.vb.kg/382981
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Кубатбек Кожоналиев, Жениш Разаков, массовые беспорядки, правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Клара Сооронкулова
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