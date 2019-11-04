Ездим экономно: При какой скорости минимальный расход топлива

Бензин дорожает, деньги дешевеют, а это значит, самое время задуматься над вопросом экономии топлива. Способов масса, есть действенные, есть не очень. Встречаются даже курьезные. Но, пожалуй, никто не будет отрицать тот факт, что стиль вождения очень сильно влияет на расход топлива.

Так давайте попробуем разобраться, какой стиль вождения самый экономичный.

Агрессивное вождение вычеркиваем из списка сразу. Все прекрасно понимают, что при условии, когда педаль в пол, бензин льется ручьем. А это не наш вариант. Варианты по типу езды на маршрутке, конечно, экономят, но их можно отнести скорее к курьезным. А из того, о чем действительно стоит порассуждать, на ум приходят два способа вождения.

Считается, что автомобиль имеет минимальный расход при скоростях в районе 90 км/ч. Этот стереотип популярен и в наши дни. И многие этот способ до сих пор используют. Действительно, логика в этом есть. Максимально большой пробег у автомобилей на загородных трасах. В режимах 90 и выше. И так было на протяжении долгого периода времени. И все инженерные выкладки были именно под эти режимы. Но современные мегаполисы со своими условиями диктуют другие стандарты. А именно: ограничение в 60 км/ч и вечные пробки, с работой двигателя на холостом ходу. Из чего вытекает второй распространенный способ экономить топливо.

Максимально экономичный режим наступает при движении авто со скоростью именно 60 км/ч. И современные конструкторы автомобилей это подтверждают. Все передаточные отношения современного авто подобраны таким образом, чтобы при скорости 60 км/ч мы имели максимально высокую передачу и минимальные обороты двигателя. Следовательно, и минимальный расход топлива. Что было проверено не один раз.

Конечно, человек, который едет по трассе со скоростью 60 км/ч, выглядит по меньшей мере странно. Но ради истины мне пришлось пойти на эту жертву. Графики, которые я видел, и теоретические выкладки инженеров, мой опыт тоже подтверждают. Конечно, цифры там не глобальные. Это может быть 6,5 литра вместо 7. И многие по этому поводу скажут, что время дороже. Возможно. Но это уже вопрос философский. Что же касается самого экономичного способа вождения, думаю, что это вопрос решенный.

Автор: Леонид Владимиров