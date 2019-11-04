Россию и Кыргызстан связал новый авиамаршрут

Международный аэропорт Красноярска сообщил о выходе на маршрут Красноярск - Ош нового авиаперевозчика. Теперь в южную столицу Кыргызской Республики пассажиров будет доставлять авиакомпания "Уральские авиалинии".

Прямые авиаперевозки из Красноярска до Оша и обратно она начала выполнять с 29 октября. Рейсы станут осуществляться один раз в неделю по вторникам в течение всего осенне-зимнего периода на самолетах Airbus A320.

Время вылета из Красноярска 14:10, прибытие в Ош 16:35 по местному времени. Время в пути составит 3 часа. Стоимость перелета в одну сторону эконом-классом начинается от 7 000 рублей.

В международном аэропорту Красноярска отмечают, что сейчас по данному направлению из Красноярска можно воспользоваться рейсами только кыргызской авиакомпании Avia Traffic Company по воскресеньям на Airbus A320 и Boeing 737-300.

"Ош - один из самых древних городов Средней Азии и второй по величине в Киргизии после столицы Республики - Бишкека, славится своей богатой историей, тысячелетним базаром, уникальной архитектурой и восточной кухней. В древности здесь проходила одна из ветвей Великого Шелкового пути, а археологические находки дают специалистам основания предполагать, что город был основан более 3000 лет назад", - сообщают россиянам в международном аэропорту Красноярска.