Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Россию и Кыргызстан связал новый авиамаршрут

289  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Международный аэропорт Красноярска сообщил о выходе на маршрут Красноярск - Ош нового авиаперевозчика. Теперь в южную столицу Кыргызской Республики пассажиров будет доставлять авиакомпания "Уральские авиалинии".

Прямые авиаперевозки из Красноярска до Оша и обратно она начала выполнять с 29 октября. Рейсы станут осуществляться один раз в неделю по вторникам в течение всего осенне-зимнего периода на самолетах Airbus A320.

Время вылета из Красноярска 14:10, прибытие в Ош 16:35 по местному времени. Время в пути составит 3 часа. Стоимость перелета в одну сторону эконом-классом начинается от 7 000 рублей.

В международном аэропорту Красноярска отмечают, что сейчас по данному направлению из Красноярска можно воспользоваться рейсами только кыргызской авиакомпании Avia Traffic Company по воскресеньям на Airbus A320 и Boeing 737-300.

"Ош - один из самых древних городов Средней Азии и второй по величине в Киргизии после столицы Республики - Бишкека, славится своей богатой историей, тысячелетним базаром, уникальной архитектурой и восточной кухней. В древности здесь проходила одна из ветвей Великого Шелкового пути, а археологические находки дают специалистам основания предполагать, что город был основан более 3000 лет назад", - сообщают россиянам в международном аэропорту Красноярска.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382993
Теги:
Ош, Россия, Кыргызстан, новый авиарейс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  