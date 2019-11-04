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В Бишкеке милиционеры не регистрировали ДТП с пострадавшими

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- Екатерина Улитина
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Генеральная прокуратура передала ГКНБ расследование дел милиционеров, которые скрывали факты совершения ДТП в Бишкеке.

В период с января по июнь 2019 года в БНИЦТиО города Бишкек с телесными повреждениями различной степени тяжести, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий обратились гражданки Л.З, А.Ч. и гражданин Р.Н.

" В целях обеспечения своевременного информирования лечебными учреждениями о фактах поступления (обращения) граждан с телесными повреждениями криминального характера и недопущения фактов укрытия материалов в БНИЦТиО г.Бишкек закреплены сотрудники структурных подразделений ГУВД г.Бишкек.

Однако ими проигнорированы их прямые функциональные обязанности, и несмотря на наличие поводов к началу досудебного производства, вышеперечисленные факты были укрыты от регистрации АИС "ЕРПП", в результате чего, по настоящее время не дана правовая оценка действиям лиц, допустивших дорожно-транспортное происшествие, согласно нормам действующего законодательства КР", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

29 октября Генеральной прокуратурой в целях всестороннего, объективного исследования обстоятельств дела и дачи юридической оценки действиям причастных к данным 3 фактам должностных лиц зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам пр. пр. ст.357 ч.1 (укрытие от регистрации заявления или обращения о совершенном преступлении или проступке, совершенное должностным лицом) УК Кыргызской Республики.

Организация досудебного производства поручено СО ГУ ГКНБ по г.Бишкек. Также, в АИС ЕРПП зарегистрированы ранее укрытые факты дорожно-транспортных происшествий.


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URL: https://www.vb.kg/382995
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, ГУВД, ДТП, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело, расследование
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