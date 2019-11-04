Ветераны ВОВ из КР могут бесплатно ездить на российских поездах

Холдинг "Российские железные дороги" обеспечит безлимитный бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Такое решение, как сообщили в ОАО "РЖД", принято в канун 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Безлимитный бесплатный проезд предусмотрен для таких людей поездами дальнего следования, принадлежащим АО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество ОАО "РЖД"). Уже сегодня, как заявлено, они могут оформить безденежный билет в вагоны купе, СВ, Люкс, а также с местами для сидения всех категорий поездов, курсирующих во внутрироссийском сообщении с 1 января 2020 года. При этом количество поездок не ограничено.

С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий.

Безденежный билет оформляется в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, либо удостоверение о награждении медалью "За оборону Ленинграда"). Иностранным гражданам бесплатный проезд оформляется при предъявлении удостоверения, выданного органами бывшего СССР, по форме, действующей на 1 января 1992 года.

Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов взиматься не будут. Также с участников и инвалидов ВОВ и сопровождающего их лица не будет взиматься плата за сервисные услуги (в том числе, постельное белье) и питание.