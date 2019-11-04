Бизнес Центральной Азии соберется вместе в один день

Международная торговая платформа для бизнеса Qoovee.com совместно с крупнейшей телекоммуникационной компанией Казахстана АО "Казахтелеком" приглашают собственников и топ менеджеров компаний разных стран на встречу бизнесменов всей Центральной Азии и других стран.

Мероприятие состоится 26 ноября 2019 в городе Алматы, где в один день и в одном зале встретятся сотни предпринимателей из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, а также гости из России и дальнего зарубежья: Бангладеш, ОАЭ, Турция, Индия и т.д.

Это первая встреча Бизнеса Центральной Азии с целью повышения взаимного товарооборота, делового сотрудничества и братских отношений между странами.

▪️ Основные темы встречи:

- Продвижение и продажи

- Международная торговля и электронная коммерция

- Налаживание деловых связей. Поиск партнеров и клиентов на мероприятии.

Мероприятие проводится для владельцев и топ-менеджеров компаний, работающих в сфере производства, торговли и услуг для бизнеса (B2B).

На мероприятии примут участие также представители и топ менеджеры Торговых сетей из стран Центральной Азии и России.

▪️ Подача заявки на участие на мероприятии https://goo.gl/GQKW8J

Добавьте вашу компанию на бизнес площадку Qoovee здесь чтобы получить больше привилегий на мероприятии и начать международное продвижение вашего бизнеса.

▪️ На мероприятии вы получите и узнаете:

- Конкретные шаги и инструменты для продвижения бизнеса в Центральной Азии, СНГ и дальнем зарубежье

- Как выйти на рынки ЦА, ОАЭ, Бангладеш и др. стран

- Новые контакты и связи в разных странах

▪️ На мероприятии состоится:

- Презентация Единой онлайн торговой площадки для Бизнеса как торговый мост между странами ЦА и другими рынками.

- Презентация ключевых преимуществ стран ЦА для ведения бизнеса с конкретными инструментами

Вы можете стать официальным партнером мероприятия и заявить о своей компании и продукции всем гостям мероприятия.

▪️ Подача заявки на участие на мероприятии https://goo.gl/GQKW8J

Вход по билетам и пригласительным.

Контакты:

Онлайн чат на Qoovee.com

Почта: event@qoovee.com

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