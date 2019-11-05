"Спящие" - вооружены и опасны. В МВД рассказали подробности операции

На днях борцам с экстремизмом и с незаконной миграцией МВД в результате кропотливой работы удалось обезвредить спящую ячейку запрещенной террористической организации "Игил". В планах у экстремистов была дестабилизация обстановки в Кыргызстане, вербовка новых рекрутов и организация терактов. В ходе обыска было изъято оружие, запрещенная атрибутика и компоненты для изготовления взрывных устройств.

Сегодня можно только гадать, какие планы вынашивали террористы и сколько невинных человеческих жертв удалось избежать в результате этого ареста. Сыщики уверены, что захват в пригороде столицы игиловца это только вершина огромного айсберга под названием экстремизм.

Понятно, что в таком деле лишняя информация в СМИ не только вредна, но и опасна. Стражи порядка на условии полной анонимности решили немного приоткрыть занавес этого громкого уголовного дела.

Вербовка в чернокнижники

- Не секрет, что сегодня представители МТО охотно вербуют в свои ряды представителей криминальных структур. Идет своего рода сращивание криминала и экстремизма. Бывших уголовников втягивают в местах не столь отдаленных. Контингент здесь особый и ради идеи готовы на все. Разбойникам, убийцам, насильникам игиловцы довольно успешно промывают мозги и привлекают их на свою сторону. На волю особо опасные преступники выходят с осознанием веры и безнаказанности за свои прегрешения. Они без всяких раздумий идут на более тяжкие злодеяния. Задержанный нами 26-летний Эрнест именно из таких. К экстремизму он приобщился, отбывая очередной срок в колонии, - рассказывают борцы службы.

Молодой человек вырос в неблагополучной семье в небольшом домишке, в пригороде Бишкека. Свой первый срок за разбойное нападение он получил в 17 лет. На одном из допросов парень признался, что на это преступление его толкнули постоянная нищета и нехватка денег. Знакомые односельчане предложили способ их заработать. Недолго раздумывая, Эрнест дал свое согласие. Вооружившись ножами и обрезами, "банда" отправилась на свои криминальные гастроли в Бишкек. Свой первый налет молодой человек помнит до сих пор. Ворвавшись в букмекерскую контору, налетчики обезоружили охрану и до смерти напугали кассира. Она безропотно отдала им всю наличку.

- Денег было не особо много – около 20 тысяч. Когда разбойники разделили всю добычу пополам, каждому досталось всего по три тысячи сомов. Всю наличку преступники спустили в тот же вечер. Не смотря на обещание сказочно разбогатеть, денег юноше совершенно не хватало. Свое дело налетчики поставили на поток. Вся столичная милиция была ориентирована на поиск дерзкой банды ночных грабителей. Круг поиска заметно сужался. Вооруженную до зубов преступную группу сыщики взяли с поличным в районе Западного автовокзала. Разбойники даже не подозревали, что в офисе, где они планировали свое очередное нападение их будет ждать милицейская засада, - продолжают сотрудники правоохранительных органов.

Тогда Эрнест получил свой первый срок - семь лет. Отсидев половину, бывший налетчик по очередной амнистии был выпущен на свободу. Но как показала жизнь ненадолго. Сейчас за плечами молодого человека три судимости. Последний раз он попал в поле зрения правоохранительных органов в 2017 году. Отсидевшего уголовника взяли с поличным за хранение огнестрельного оружия. По приговору суда молодой человек был этапирован в Молдовановку. Именно там, в 27 колонии он приобщился к запрещенной экстремистской организации.

- Если разложить весь процесс вербовки, то он достаточно сложный, - чертит нам схему на листе бумаги наш собеседник, полковник МВД. – Осужденные за экстремизм среди остальных осужденных практически безошибочно выбирают себе потенциальных жертв. Сначала с ними ведут беседы на общие религиозные темы, постепенно продвигаясь к главному. Затем потихоньку начинают использовать будущую жертву для своих целей. Сначала втемную, потом дают мелкие поручения. Если человек проходит их проверку, то тогда с ним работают более усердно. В замкнутом пространстве сделать это всегда проще. Через год, такой полностью перевербованный человек выходит на волю с полностью изменённым сознанием.

Операция "Захват"

Несколько месяцев назад сотрудники Службы по борьбе с экстремизмом и незаконной миграции МВД получили оперативную информацию о парне, завербованном в террористическую организацию. Молодого человека стражи порядка взяли в плотную разработку.

- Первым делом мы установили адрес проживания фигуранта. Поехали в село Кун-Туу и поговорили с соседями парня. Их рассказ еще раз подтвердил все наши предположения. Люди говорили, что после выхода из колонии Эрнест ведет себя крайне подозрительно. К нему домой стали приезжать подозрительные незнакомцы. Гости всегда ведут себя тихо, вполне возможно проводят в доме свои собрания. Руководство приняло решение задержать этого молодого человека.

На поиск и захват преступника было выделено несколько групп. В настоящее время Эрнест отбывает наказание в колонии –поселения в Кеминском районе. Но на месте его не оказалось, что только усложнило нам задачу. Первая группа при поддержке бойцов милицейского СОБРа отправилась в родное село молодого человека. Было известно, что преступник может засесть дома и быть вооруженным не только огнестрельным оружием, но и поясом шахида. В доме могла хранится взрывчатка. Устраивать пальбу в центре села было бессмысленно. Преступник мог оказать серьезное сопротивление. В результате чего могли пострадать не только милиционеры, но и гражданское население. Всю операцию нам чуть не испортили жители окрестных домов. Когда на улице стало рассветать, они заметили на улицу подозрительную машину и стали проявлять к ней интерес. У Эрнеста в деревне могли быть сообщники, которые легко могли ему по телефону рассказать о нашем появлении. Пришлось в срочном порядке менять всю дислокацию. Но как потом оказалось, в это день парня в Кун-Туу не было. Его местонахождение, установила вторая группа. Им удалось узнать, что Эрнеста видели несколько минут назад возле ЦУМА. Оперативники, не теряя времени рванули туда, - рассказывает полковник МВД Бакыт Г.

Борцам с экстремизмом потребовалось немало усилий, чтобы вычислить фигуранта в толпе горожан. Стражи порядка не стали в центре города утраивать "маски-шоу", а взять его не привлекая спецназ. Собровцы сидели в машине и в любую секунду готовы были броситься на помощь.

В тот момент, когда он шел по аллейке, милиционеры окликнули его по имени. Парень обернулся и стал лихорадочно соображать, кто его позвал. Этих несколько секунд нам хватило, чтобы взять в кольцо подозреваемого и не дать ему возможность сопротивляться.

- Мы подвели его к своей машине, в открытую дверь он увидел сидящих на заднем сиденье спецназовцев и окончательно сник, - говорят опера.

Оружие и экстремистская атрибутика

Для проведения дальнейших следственных мероприятий Эрнеста под конвоем доставили в село Кун-Туу. Сотрудники милиции начали проводить санкционированный обыск в доме у подозреваемого. Результат превзошел все ожидания.

– Осматривая чердачное помещение, около дымохода печного отопления мы нашли обрез карабина. В настоящее время боевое оружие передано на экспертизу. Вполне возможно после ее завершения у изъятого ствола окажется богатая криминальная биография. Стражами порядка в процессе обыска изъяли черную маску и перчатки. Они не исключают, что подозреваемый, не смотря на свои экстремистские взгляды, не до конца расстался со своим прошлым. На его счету есть вооруженные нападения. Потом в подсобных помещениях был обнаружен хорошо замаскированный схрон. В земле под старыми автомобильными покрышками от грузовика в тайнике лежали экстремистские атрибуты: черный игиловский флаг и запрещенная печатная литература. Кроме этого были найдены компоненты для изготовления взрывных устройств. Пластиковые бутылки с порошком, серебрянка и поражающие элементы – мелкие гвозди.

Не прошло и суток, как в южном регионе в поле зрения сыщиков территориального ведомства был арестован еще один активный приверженец МТО. Житель Джалал-Абада А. Д., 1994 года рождения в 2014 году через Турцию выехал в зону боевых действий в Сирии. Пять лет молодой человек участвовал в боевых действиях против правительственных войск. После разгрома основных сил экстремистов он подался на Родину и несколько месяцев находился на нелегальном положении.

Автор: Бек Муратов