Контрабанда на обочинах. В Бишкеке по-прежнему торгуют ГСМ (адреса)

В Кыргызстане с недавнего времени введен запрет на ввоз автотранспортом некоторых видов нефти и нефтепродуктов на территорию Кыргызстана. Таким образом, правительство планирует бороться с контрабандой ГСМ.

Так, только по официальным данным, с января по июнь 2019 года ввезено 5 777 тонн нефтепродуктов без соответствующих сопроводительных документов, добавили в кабмине.

Однако, несмотря на введенный запрет на поставки и реализацию бензина и дизтоплива, а также различные рейды Финполиции по городу, нелегальный рынок ГСМ по-прежнему процветает в столице. Только за одну поездку по городу можно легко увидеть несколько подобных заправок на обочине. Причем, прятаться от государства торговцы даже не пытаются.

Чтобы как-то решить сложившуюся проблему, Финполиция распространила заявление по поводу приема информации от граждан, владеющих какой-либо информацией о подобных нелегальных точках сбыта. После чего, в редакцию VB.KG граждане начала присылать видео с адресами подобных пунктов реализации контрабанды.

Вот ряд адресов, где, по сообщениям кыргызстанцев, бойко идет продажа запретного ГСМ:

- по улице Муромской - от Ахунбаева до Барпы-Алыкулова

- по улице Киргизской, дом № 39

- по улице Элебесова, дом № 32

- Новостройка "Кара-Арча", село "Селекция", по дороге от 4 гобольницы.

Надеемся, ГСБЭП примет поступивший сигнал и нейтрализует контрабандные, а главное для здоровья и жизни граждан, опасные точки сбыта бензина и дизтоплива.