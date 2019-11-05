По факту гибели солдата-срочника в ГСИН начато расследование

В исправительном учреждении №3 скончался рядовой Департамента охраны и конвоирования Госслужбы исполнения наказаний, сообщает пресс-служба ГСИН.

Инцидент произошел 4 ноября, примерно в 16.30. По предварительным данным, 22-летний военнослужащий срочной Р.Б. службы менял электрическую лампочку. Он получил удар током и потерял сознание. Ему была оказана медицинская помощь, однако он не приходя в сознание скончался.

В настоящее время начато расследования, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Погибший солдат является уроженцем Джалал-Абадской области. Был призван на срочную службу в 2018 году.