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По факту гибели солдата-срочника в ГСИН начато расследование

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- Екатерина Улитина
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В исправительном учреждении №3 скончался рядовой Департамента охраны и конвоирования Госслужбы исполнения наказаний, сообщает пресс-служба ГСИН.

Инцидент произошел 4 ноября, примерно в 16.30. По предварительным данным, 22-летний военнослужащий срочной Р.Б. службы менял электрическую лампочку. Он получил удар током и потерял сознание. Ему была оказана медицинская помощь, однако он не приходя в сознание скончался.

В настоящее время начато расследования, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Погибший солдат является уроженцем Джалал-Абадской области. Был призван на срочную службу в 2018 году.


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URL: https://www.vb.kg/383004
Теги:
ГСИН, погибшие, экспертиза, Кыргызстан, расследование
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