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На Иссык-Куле 17-летний парень угнал машину собственного деда (фото)

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- Оксана Гут
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В Иссык-Кульской области раскрыто два факта угона автомашины. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

В дежурную часть ОВД города Каракол обратились два жителя областного центра и сообщили об угоне автомашин.

Так, по словам потерпевшего С.Д., неизвестные лица совершили угон автомашины "Ниссан-Тирана" по улице Кыдыр Аке, возле автопредприятия. По словам другого потерпевшего М.Ш., в промежутке времени с 02.00 до 03.00 часов, неизвестные лица угнали автомашину "Ауди-80 В4", стоявшую в гараже по улице Орозбекова.

Оба факта были зарегистрированы в ЕРПП ОВД Каракола и было начато досудебное производство.

В ходе проведенных розыскных работ в рамках операции "Вор" и "Авто розыск" угнанные автомашины были обнаружены сотрудниками ООБДД по УВД Иссык-Кульской области и ОВД Каракола.

Угнанная автомашина "Ниссан-Тирана" - на поле в селе Теплоключенка Ак-Суйского района. Другая автомашина "Ауди-80 В4" была обнаружена на окраине города Каракол.

В ходе дальнейших следственно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые. За угон автомашины "Ниссан-Тирана" был задержан 25-летний житель Каракола, ранее судимый за кражу Ж. Артур. По подозрению в угоне автомашины "Ауди-80 В4" был задержан внук пострадавшего 17-летний житель областного центра Ш. Максим.

Оба задержанные оставлены под подписку о невыезде. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/383005
Теги:
Иссык-Кульская область, уголовная ответственность, угон, Кыргызстан, Сталбек Усубакунов, УВД
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