Атамбаев готов простить Жээнбекова - депутат о своем визите в СИЗО

Арестованный по подозрению в совершении нескольких преступлений экс-президент Алмазбек Атамбаев в СИЗО ГКНБ начал заниматься спортом и много читает. Об этом на своей странице в Facebook рассказала депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина.

По словам народной избранницы, накануне, 4 ноября, она вместе с Асель Кодурановой и Альфией Самигуллиной навестили Алмазбека Атамбаева в следственном изоляторе ГКНБ. "Мужчины депутаты боятся прийти, поддержать, хотя очень многие поднимались именно при поддержке в том числе Атамбаева", - прокомментировала Карамушкина.

"Если коротко: он продолжает читать много классики,в том числе и русской, ходит в спортзал, наконец начал думать, что и в 63 года у мужчины должна быть форма, позвоночник должен быть сильным, так как он не только кости и тело держит, но и даёт импульсы выдержки характера! Больше всего говорили о ребятах, что закрыты в СИЗО-1, он согласен сам отсидеть, если докажут именно его вину, но чтоб всех ребят отпустили. Они в чём виноваты? Они защищали экс-президента от беззакония в отношении его и 8 августа многие шли в Кой-Таш, чтобы противостоять преступным действиям властей... Всё...и за это они несут ответственность?" - недоумевает Ирина Карамушкина.

Она отметила, что Алмазбек Атамбаев выражает поддержку всем кыргызстанцам, в том числе "апрелевцам".

- Он при нас попросил у Всевышнего достаток, здоровья и благополучие в каждую семью, чтоб вернулось благочестие к властьимущим и чтоб нам был указан всем путь только совместными усилиями сберечь страну, народ (все национальности ) и вести страну к прогрессивному будущему! Просил передать, что всех обнимает и благодарит. Аминь! Да, в конце он высказал мысль, что готов простить Жээнбековых. Я сказала: "А я уже нет!", - заключила Карамушкина.

Напомним, Алмазбек Атамбаев был задержан 8 августа 2019 года. Днем ранее, 7 августа, спецотряд ГКНБ "Альфа" попытался произвести принудительный привод бывшего президента на допрос по делу Азиза Батукаева. Однако, бывшему главе государства удалось скрыться в своем особняке в Кой-Таше. Силовикам дали отпор. Несмотря на подоспевшее подкрепление из числа милиционеров ГУВД Чуйской области задержать Атамбаева в тот день не удалось. Погиб от пули командир отряда альфовцев Усенбек Ниязбеков. Глава милиции Чуйской области Самат Курманкулов получил серьезную травму от которой до сих пор не оправился. Еще 19 силовиков получили ранения, в том числе огнестрельные. Несколько спецназовцев были задержаны в доме Алмазбека Атамбаева, их отпустили лишь на следующий день.