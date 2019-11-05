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"Сам пошел вон!". В соцсетях запустили флешмоб против депутата Турсунбаева

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- Екатерина Улитина
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В социальных сетях запустили флешмоб против депутата от фракции "Кыргызстан" Азизбека Турсунбаева.

"Сам пошел вон!". Фотографией депутата с такой подписью делятся пользователи социальной сети.

Флешмоб запустил активист Мелис Аспеков после того, как Азизбек Турсунбаев позволил себе грубость по отношению к журналистке издания Kloop.kg Айзирек Иманалиевой.

На видеозаписи, снятой журналистами видно, как депутат быстро уходит от корреспондентов, которые пытаются взять у него интервью.

- Вы же получили землю в парке незаконно. Что можете сказать по этому поводу?,  - спрашивает корреспондент у стремительно удаляющегося Турсунбаева.

- Иди отсюда, - ответил депутат и ушел.

Отметим, ранее Kloop.kg опубликовал большое расследование "Как раздавали земли в парке Ататюрк". Журналисты выяснили, что среди владельцев участков в парковой зоне оказалось немало политиков и чиновников. В том числе Азизбек Турсунбаев.


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URL: https://www.vb.kg/383014
Теги:
СМИ, флешмоб, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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