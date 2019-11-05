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Российские военные побывали на экскурсии в центральной мечети Бишкека

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- Виктор Мурзов
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Поездку группы российских авиаторов в новую, крупнейшую в Средней Азии мечеть организовал помощник командира российской авиабазы ОДКБ "Кант" по работе с верующими военнослужащими иерей Евгений Циклаури. С мусульманскими священниками он давно и активно сотрудничает: они вместе проводят беседы с военными на актуальные темы и участвуют в совместных мероприятиях.

Такие поездки организовывались для авиаторов и раньше. Примечательно, что в этот раз среди тех, кто захотел увидеть красивую мечеть, больше было людей в погонах европейских национальностей.

В роли гида выступил представитель администрации мечети по имени Гуланитдин. Он показал основные помещения, внутренние дворики и подробно рассказал, как строилась эта мечеть. Увиденное произвело на военных впечатление.

Выражая благодарность за возможность посетить красивейшее здание, один из авиаторов отметил, что здесь появляется какое-то чувство умиротворения. Сделано все красиво, тонко, в восточном стиле. Важно и то, что в мечети созданы хорошие условия. В частности, пол во всех помещениях с подогревом. Истинные мусульмане, которые приходят сюда помолиться, чувствуют себя здесь комфортно.

Такие экскурсии для российских военных будут организовываться и в будущем. Ведь они, по мнение авиаторов, сплачивают людей и помогают представителям разных вероисповеданий и религиозных взглядов лучше понимать другу друга.

К сведению, российская авиационная база "Кант" с 2003 года в составе Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ выполняет в Кыргызстане задачи по обеспечению мира и стабильности в Центральноазиатском регионе.


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URL: https://www.vb.kg/383021
Теги:
Кант, авиабаза, мечеть, Россия, Кыргызстан, ОДКБ
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