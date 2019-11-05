ФСБ: Выходец из ЦА Талант Омуров готовился совершить теракт в Москве

Как сообщают российские СМИ, в Москве арестован 30-летний Талант Онуров, гражданин одной из центральноазиатских республик и адепт радикальных учений.

Задержание Онурова было осуществлено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на юго-западе Москвы. По имеющейся информации, установлено, что февраля этого года он готовился к совершению террористической атаки в столице.

В поле зрения силовиков молодой человек попал, когда стало известно, что исповедует крайние, наиболее агрессивные формы ислама, призывающие к "джихаду" - "священной войне" против "неверных". В течение девяти месяцев Онуров искал сообщников, выбирал место и способ совершения теракта, изучал способы изготовления взрывного устройства. Но эти цели не удалось реализовать.

"Задержанный ФСБ за подготовку теракта в Москве Талант Онуров планировал собрать СВУ и совершить его подрыв в столичном метро. Теракт предотвращён благодаря агентурным и оперативно-техническим мероприятиям", - сообщает Telegram-канал "ГлавМедиа":

Черемушкинский суд Москвы отправил подозреваемого под арест на срок до 1 января 2020 года. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека), которая предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

Сейчас сотрудники спецслужб устанавливают возможных соучастников Онурова.

Недавно директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что в нынешнем году спецслужбам удалось предотвратить 39 терактов, готовившихся на территории России.

Одним из наиболее резонансных терактов, совершенных в РФ за последние несколько лет, остается взрыв в вагоне метрополитена Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Исполнителем называют 22-летнего уроженца Кыргызстана Акбаржона Джалилова, вместе с ним погибли ещё 15 пассажиров. Фигурантами этого уголовного дела являются 11 предполагаемых помощников Джалилова из республик Центральной Азии. Один из заказчиков, по информации органов прокуратуры, находится в Сирии, в рядах боевиков.