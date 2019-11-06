Строительство одного километра дороги в Канте обошлось в 18 миллионов сомов

Дорогостоящий участок дороги Кант-Интернациональное построили в окрестностях малого города, сразу за мостом через БЧК.

Как рассказали в Ысык-Атинской районной госадминистрации, старая дорога здесь окончательно вышла из строя в первую очередь потому, что рядом с ней не было дренажной сети. Между тем с обеих сторон трассы – поливные поля, вот дорога и "провалилась". Тем более по ней постоянно курсируют большегрузные машины, перевозящие с многочисленных карьеров гравий и щебень.

Разбитую дорогу не просто отремонтировали, а заново капитально построили, убрав предварительно прежнее основание. Сюда завозили камни, щебень, все это долго трамбовали и только потом заасфальтировали. Благодаря этому уровень дороги строители подняли на один метр. А чтобы она опять не "провалилась", здесь построили дренажную сеть.

На других участках этой дороги специалисты дорожно-эксплуатационной организации провели также так называемую шероховато-поверхностную обработку и ямочный ремонт.

В этом году в районе заасфальтированы отдельные участки и на других дорогах. В том числе на тех, которые ведут в такие отдаленные села, как Рот-Фронт, Сары-Жон, а также на курорт "Ысык-Ата". По словам главного специалиста Ысык-Атинской районной государственной администрации Табылды Джузубахматова, за девять месяцев текущего года за счет республиканского бюджета в районе заасфальтировано восемь километров дорог. В настоящее время ремонт дорог продолжается.