Правильно прогреваем АКПП. Советы автолюбителям

Для владельцев автомобилей с АКПП открываем секрет прогрева коробки. После того, как температура двигателя только сдвинулась с мертвой точки, нужно нажать на тормоз, включить D (15–20сек), затем N (5–10 сек), далее R (15–20 сек), и так раз пять. Это не панацея, и не говорит о том, что потом можно со свистом наваливать. Но сбережет вашу трансмиссию от протеков сальников и некорректной работы.

Следует буквально "прогнать" селектор по всем точкам, задерживаясь в каждом положении на короткое время. Последнее действие - перевести селектор в точку D или R. После чего необходимо пару минут сдерживать машину при помощи тормоза и только потом трогаться. Эти действия абсолютно несложные. Достаточно пораньше выйти из дома, и вы избавите себя от будущих неприятностей.

Надо помнить, что за ночь ATF остыла и находится в густом и вязком состоянии. И коробке для движения не хватает давления. А почему? Вопрос состоит в том, что жидкость тоже должна прогреться до рабочей температуры. Иначе все механизмы АКПП будут работать в режиме "голодания", без жидкости (она ведь еще не прогрелась и не начала свой "круговорот"). К тому же и фильтр не работает в нормальном режиме. Загустевшая ATF оказывает на фильтр большое давление, с которым он не справляется, в результате чего выдавливаются все прокладки, резиновые уплотнения и кольца. В итоге владелец автомобиля успешно сокращает имеющийся ресурс АКПП.

Правда, мастера в автосервисах считают, что все эти манипуляции с "перещелкиванием" селектора совершенно излишни. Если в коробке уже имеется какой–либо дефект либо она требует немедленного обслуживания, то избавиться от него или отсрочить сервис таким способом будет невозможно. В целом зимний режим с "автоматом" мало отличается от режима езды с механической коробкой: прогреваем двигатель до того, как стрелка тахометра сбросила обороты в рабочее положение, начинаем движение в спокойном ритме, избегая резких ускорений.

Если вы вовремя меняете масло и фильтр внутри АКПП, то никаких проблем с циркуляцией масла не должно быть в любой мороз. Перещелкивание селектора - это такой же "шаманизм", как открывание–закрывание капота и пинание колес. Ну а если вы поверили, что коробка "необслуживаемая", или просто ездите восемь лет, не задумываясь о состоянии АКПП, то от скорой замены агрегата в сборе после гибели гидроблока никакие манипуляции вас не спасут.

Автор: Леонид Владимиров