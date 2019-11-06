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Курпсайской ГЭС присвоено имя Героя КР Турдакуна Усубалиева

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- Оксана Гут
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Курпсайской ГЭС присвоено имя Героя Кыргызской Республики и видного государственного деятеля Турдакуна Усубалиева. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания".

Торжественное мероприятие состоялось при участии председателя правления Национального энергохолдинга Айтмамата Назарова.

В своем выступлении он подчеркнул, что указом президента Сооронбая Жээнбекова мероприятия в честь 100 – летия видного политического деятеля, Героя Кыргызской Республики Турдакуна Усубалиева проводятся на высшем государственному уровне по всей республике.

- Турдакун Усубалиев за 25 лет руководства республикой внес неоценимый вклад в развитие страны. Будучи руководителем республики, он уделял большое внимание созданию и укреплению экономической основы страны, запустил десятки крупнейших предприятий, - сказал Айтмамат Назаров и добавил, что именно при Усубалиеве в столице завершены строительство музеев, Дома правительства, Национальной библиотеки, Дворца спорта, аэропорта "Манас", а также многих других объектов культуры.

- Поддерживая проводимые мероприятия в честь 100-летия Турдакуна Усубалиева энергетики страны предложили инициативу присвоить его имя Курпсайской ГЭС, - отметил Айтмамат Назаров.

Он подчеркнул, что гидроэнергетика – отрасль, которой Турдакун Усубалиев уделял особое внимание.

- Уч-Курганская ГЭС, которая является первой гидроэлектростанцией Нарынского каскада, затем строительство Токтогульской ГЭС, Курпсайской ГЭС, Шамалдысайской ГЭС завершены при активном участии уважаемого Турдакуна Усубалиевича,- сказал глава Национального энергохолдинга.

Он отметил, что ГЭС, которая теперь носит его имя, была построена с опережением графика.

- Время между подготовкой проекта и ввода в эксплуатацию заняло 5 лет. Небывалые сроки для столь крупного объекта. ГЭС и сегодня успешно функционирует. Порядка 25 % объема электроэнергии вырабатывается на этой гидроэлектростанции, - отметил Айтмамат Назаров.

В завершение он подчеркнул, что присвоение имени Курпсайской ГЭС является данью уважения энергетиков Турдакуну Усубалиеву за его многолетнее служение народу, а также за его труд во благо развития страны.


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URL: https://www.vb.kg/383031
Теги:
ГЭС, Кыргызстан, Нацэнергохолдинг, Турдакун Усубалиев
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