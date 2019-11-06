Письмо президенту. За Азимкана Жусубалиева вступились известные политики

В редакцию VB.KG обратились ряд политических деятелей. Они написали отрытое письмо-обращение к президенту страны Сооронбаю Жээнбекову. В нем они заявили, что дело экс-замминистра транспорта Азимкана Жусубалиева ведется с нарушением норм закона. А все обстоятельства дела не подлежат всестороннему, полному и объективному исследованию.

По их словам, следователи ГКНБ обвиняют Жусубалиева в том, что он, войдя в сговор с одним участников тендера – итальянской компанией "Тодини", помог ей победить в тендере и получить контракт по строительству дороги. Однако, сам прокурор изначально заявлял, что тендер проведен законно. То есть, ни о каком лобби компании речь однозначно не идет. При этом, ссылаясь на этот факт, суд отказал в приглашении на заседание других участников тендерной комиссии, а также иностранных консультантов и специалистов, участвовавших в тендерной комиссии.

- Раз тендер проведен законно и без нарушений, то почему Жусубалиев приговорен к тяжелым коррупционным статьям? Простым доказательством того, что тендер законен, стало присуждение контракта итальянской компании "Тодини". Она в настоящее время продолжает работать и уже ведет возведение насыпи, строение земляного полотна и асфальта с привлечением 134 единиц дорожно-строительной техники. И раз ГКНБ обвиняет Жусубалиева в нарушении, то почему тогда тендер не был отменен?- задаются вопросом сторонники Азимкана Жусубалиева.

Во-вторых, второй фигурант дела Б. Гулузов, осужденный за дачу взятки, на суде первой инстанции заявил, что у него не было полномочий вести переговоры от имени "Тодини". Он открыто сказал, что фигурируемые в деле денежные средства являются его собственными, которые он взял в долг у друзей.

- Одним из мотивов передачи денег Жусубалиеву через посредников стало то, что он, якобы, хотел устроиться директором филиала "Тодини". По другим мотивам, письмо технического консультанта – турецкой компании "Жентек" напугало его содержанием о возможном разрыве подписанного контракта между Минтрансом и итальянской компанией, если подрядчик не начнет дорожные работы на отведенном участке. Именно это заявил осужденный за дачу взятки Гулузов на суде. Почему в деле до сих пор отсутствуют показания самой итальянской компании "Тодини". И какое тогда отношение имеет Гулузов к Минтрансу? К тому же, все действие с передачей денег происходит в конце ноября-начале декабря 2018 года. А контракт с итальянцами подписан в сентябре – два месяца назад, - подчеркивают сторонники обвиняемого.

Третье, и совершенно неясное в этом деле касается 50 тысяч долларов, найденных в доме Жусубалиева. Обыск в его доме начинается вечером 5 декабря и заканчивается около 3.00 уже 6 декабря 2018 года. После чего экс-замминистра увозят в СИЗО. - В нарушение всех норм Уголовно-процессуального Кодекса, протокол обыска не был составлен на месте и не подписан всеми очевидцами случившегося, находящегося в доме. Свою подпись в нем Жусубалиев поставил уже в стенах СИЗО ГКНБ в 8.00 утра. Более того, Госкомитет нацбезопасности озвучил тогда сумму, найденную в доме у Азимкана, равную 50 тысячам долларов. При этом, согласно протоколу обыска на самом деле фигурирует сумму не в 50 тысяч, а в 45 тысяч долларов США! Куда делась официально заявленная ГКНБ разница? – отмечают сторонники.

К тому же, по версии следствия, 50 тысяч долларов в дом Жусубалиевых принес Б. Токтобаев, который якобы является посредником в данном деле. На суде первой инстанции Токтобаев заявляет, что 50 тысяч долларов ему передал его друг Т. Жаппасов в долг, который также по версии следствия, является посредником Гулузова, а также свидетелем в деле.

- Эти деньги требовались на лечение Токтобаева и совместный бизнес с Жаппасовым. В Бишкеке Токтобаев снимает квартиру, т.к. приезжает сюда по делам и на лечение. Когда он получил деньги от Жаппасова, он не мог хранить деньги в съемной квартире и в целях безопасности привез вечером 5 декабря 2018 года в дом Жусубалиевых, поскольку на следующий день должен был уехать в Ош. При этом хозяевам дома Токтобаев не сказал, что вместе с вещами в сумке оставляет 45 тысяч долларов. Но самое главное, на суде второй инстанции после свидетельских показаний 2-х очевидцев процесса обыска в доме Жусубалиевых, Токтобаев Б. на последнем предоставленном слове дает признательные показания, что все это время - в момент обыска в доме Жусубалиевых деньги были у него при себе. Потом только когда начали уходить оперативники, не найдя ничего в доме Жусубалиевых, один из них подошел к Токтобаеву, забрал деньги у Токтобаева и забежал обратно в дом Жусубалиевых, один, без понятых, без оператора с видеокамерой. После чего неожиданно закричал всем стоявшим во дворе коллегам, что нашел деньги. Не кажется ли вам, что все это дело попросту "притянуто за уши"?, - возмущаются сторонники.

Напомним, Азимкана Жусубалиева задержали 6 декабря прошлого года при получении взятки в 50 тысяч долларов. Согласно данным ГКНБ, он обещал вынести положительное решение по тендеру на выполнение дорожно-строительных и реабилитационных работ. Чиновник был председателем тендерной комиссии и якобы покровительствовал одной из иностранных компаний.