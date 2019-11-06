Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Письмо президенту. За Азимкана Жусубалиева вступились известные политики

1495  9
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В редакцию VB.KG обратились ряд политических деятелей. Они написали отрытое письмо-обращение к президенту страны Сооронбаю Жээнбекову. В нем они заявили, что дело экс-замминистра транспорта Азимкана Жусубалиева ведется с нарушением норм закона. А все обстоятельства дела не подлежат всестороннему, полному и объективному исследованию.

По их словам, следователи ГКНБ обвиняют Жусубалиева в том, что он, войдя в сговор с одним участников тендера – итальянской компанией "Тодини", помог ей победить в тендере и получить контракт по строительству дороги. Однако, сам прокурор изначально заявлял, что тендер проведен законно. То есть, ни о каком лобби компании речь однозначно не идет. При этом, ссылаясь на этот факт, суд отказал в приглашении на заседание других участников тендерной комиссии, а также иностранных консультантов и специалистов, участвовавших в тендерной комиссии.

- Раз тендер проведен законно и без нарушений, то почему Жусубалиев приговорен к тяжелым коррупционным статьям? Простым доказательством того, что тендер законен, стало присуждение контракта итальянской компании "Тодини". Она в настоящее время продолжает работать и уже ведет возведение насыпи, строение земляного полотна и асфальта с привлечением 134 единиц дорожно-строительной техники. И раз ГКНБ обвиняет Жусубалиева в нарушении, то почему тогда тендер не был отменен?- задаются вопросом сторонники Азимкана Жусубалиева.

Во-вторых, второй фигурант дела Б. Гулузов, осужденный за дачу взятки, на суде первой инстанции заявил, что у него не было полномочий вести переговоры от имени "Тодини". Он открыто сказал, что фигурируемые в деле денежные средства являются его собственными, которые он взял в долг у друзей.

- Одним из мотивов передачи денег Жусубалиеву через посредников стало то, что он, якобы, хотел устроиться директором филиала "Тодини". По другим мотивам, письмо технического консультанта – турецкой компании "Жентек" напугало его содержанием о возможном разрыве подписанного контракта между Минтрансом и итальянской компанией, если подрядчик не начнет дорожные работы на отведенном участке. Именно это заявил осужденный за дачу взятки Гулузов на суде. Почему в деле до сих пор отсутствуют показания самой итальянской компании "Тодини". И какое тогда отношение имеет Гулузов к Минтрансу? К тому же, все действие с передачей денег происходит в конце ноября-начале декабря 2018 года. А контракт с итальянцами подписан в сентябре – два месяца назад, - подчеркивают сторонники обвиняемого.

Третье, и совершенно неясное в этом деле касается 50 тысяч долларов, найденных в доме Жусубалиева. Обыск в его доме начинается вечером 5 декабря и заканчивается около 3.00 уже 6 декабря 2018 года. После чего экс-замминистра увозят в СИЗО.

- В нарушение всех норм Уголовно-процессуального Кодекса, протокол обыска не был составлен на месте и не подписан всеми очевидцами случившегося, находящегося в доме. Свою подпись в нем Жусубалиев поставил уже в стенах СИЗО ГКНБ в 8.00 утра. Более того, Госкомитет нацбезопасности озвучил тогда сумму, найденную в доме у Азимкана, равную 50 тысячам долларов. При этом, согласно протоколу обыска на самом деле фигурирует сумму не в 50 тысяч, а в 45 тысяч долларов США! Куда делась официально заявленная ГКНБ разница? – отмечают сторонники.

К тому же, по версии следствия, 50 тысяч долларов в дом Жусубалиевых принес Б. Токтобаев, который якобы является посредником в данном деле. На суде первой инстанции Токтобаев заявляет, что 50 тысяч долларов ему передал его друг Т. Жаппасов в долг, который также по версии следствия, является посредником Гулузова, а также свидетелем в деле.

- Эти деньги требовались на лечение Токтобаева и совместный бизнес с Жаппасовым. В Бишкеке Токтобаев снимает квартиру, т.к. приезжает сюда по делам и на лечение. Когда он получил деньги от Жаппасова, он не мог хранить деньги в съемной квартире и в целях безопасности привез вечером 5 декабря 2018 года в дом Жусубалиевых, поскольку на следующий день должен был уехать в Ош. При этом хозяевам дома Токтобаев не сказал, что вместе с вещами в сумке оставляет 45 тысяч долларов. Но самое главное, на суде второй инстанции после свидетельских показаний 2-х очевидцев процесса обыска в доме Жусубалиевых, Токтобаев Б. на последнем предоставленном слове дает признательные показания, что все это время - в момент обыска в доме Жусубалиевых деньги были у него при себе. Потом только когда начали уходить оперативники, не найдя ничего в доме Жусубалиевых, один из них подошел к Токтобаеву, забрал деньги у Токтобаева и забежал обратно в дом Жусубалиевых, один, без понятых, без оператора с видеокамерой. После чего неожиданно закричал всем стоявшим во дворе коллегам, что нашел деньги. Не кажется ли вам, что все это дело попросту "притянуто за уши"?, - возмущаются сторонники.

Напомним, Азимкана Жусубалиева задержали 6 декабря прошлого года при получении взятки в 50 тысяч долларов. Согласно данным ГКНБ, он обещал вынести положительное решение по тендеру на выполнение дорожно-строительных и реабилитационных работ. Чиновник был председателем тендерной комиссии и якобы покровительствовал одной из иностранных компаний.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383032
Теги:
Верховный суд, президент, суд, уголовная ответственность, Кыргызстан, уголовное дело, Жусубалиев Азимкан, Минтранском
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
Bakyt
06.11.2019, 10:50

Вот оно - истинное лицо АКС ГКНБ. Фокусники, все у них получается гладко и безнаказанно. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Жамшут
06.11.2019, 11:28

Кто скрысил 5штук? Честно поделили сотрудники:-))

0
Цитировать
Жалоба модератору
Boltun
06.11.2019, 11:38

Мдее, а где бывший министр транспорта. Сидит на харчах снова. Вечерка прям на этой неделе штурм новостей устроила. То плевок в сторону президента из за начальника гаи, то подстава премьера из за гик. Одни занимаются болтологией, другие в это время бегут из страны. Провал продажной судебной системы налицо.

0
Цитировать
Жалоба модератору
155
06.11.2019, 12:00

Приехал из Оша, на должность, взял взятку и сел. Может надо что то в консерватории исправить?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Artur Jolubaev
06.11.2019, 12:20
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 2

Boltun

Мдее, а где бывший министр транспорта. Сидит на харчах снова. Вечерка прям на этой неделе штурм новостей устроила. То плевок в сторону президента из за начальника гаи, то подстава премьера из за гик. Одни занимаются болтологией, другие в это время бегут из страны. Провал продажной судебной системы налицо.

президент один не может все контролировать, многое зависит от человека самого, если каждый будет работать во благо страны. страна быстро поднимется, но к сожалению у нас очень много жадных, алчных, эгоистов. Страна будет в болоте пока от таких людей не избавиться. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Радик
06.11.2019, 12:29

Старые махровые коррупционеры встали на сторону молодых коррупционеров, блевать охота!

0
Цитировать
Жалоба модератору
6969
06.11.2019, 13:06

Такие же воры жулики коррупционеры как этот жусубалиев письмо написали, из за всех вас страна в ж..е

0
Цитировать
Жалоба модератору
Витя
06.11.2019, 13:48

Там взятка была 500 тысяч долларов, а не 50.

Читайте газету Дело.

Вот в чем уууужжжжааасссс

0
Цитировать
Жалоба модератору
Я это я
06.11.2019, 14:00

Тут его папочка для единственного сынка постарался. А политикам, заступившимся за взяточника хочу сказать 'эсен эле болгула'.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  