В КР пройдет молодежная [не]конференция Jashtar Camp

9 ноября по всему Кыргызстану пройдет самая крупная молодежная [не]конференция Jashtar Camp 2019, которая выступает неформальной, открытой площадкой для молодых людей, где они имеют возможность задать интересующие их вопросы спикерам.

Мероприятие пройдет в республиканской библиотеке имени К. Баялинова. В день проведения будут параллельно работать несколько залов по основным тематикам конференции.

Выступления спикеров будут длиться в течение 60 минут. Также предусмотрены панельные дискуссии, вне тематических направлений.

В течение дня будут организованы:

- Выступления творческих объединений

- Воркшопы и флешмобы

- Ярмарка интересных возможностей для молодежи!

Jashtar Camp пройдет в 7 городах страны под тематикой: "Цифровое поколение". Основные направления [не]конференции:

▶ Молодежное предпринимательство и стартап

▶ Гражданское и политическое участие

▶ Развитие IT и Data

▶ Культура и творчество

Запоминай даты:

- 9 ноября в городе Бишкек, Талас, Каракол, Нарын, Жалал-Абад, Кызыл-Кия

- 10 ноября в городе Ош

А ты зарегистрировался? Нет? Тогда скорее!

Не пропусти крутое событие осени!

Предварительная регистрация на сайте http://jashtarcamp.org/

По всем вопросам просим обращаться к:

- Назик Мамасадыковой по телефону +996 706 012343 или по электронной почте

nmamasadykova @ jashtar . org (Институт развития молодежи)

Jashtar Camp реализуется ОФ "Институт Развития Молодежи" и ОО "Youth of Osh" при поддержке Фонда Фридриха Эберта.