В КР пройдет молодежная [не]конференция Jashtar Camp

9 ноября по всему Кыргызстану пройдет самая крупная молодежная [не]конференция Jashtar Camp 2019, которая выступает неформальной, открытой площадкой для молодых людей, где они имеют возможность задать интересующие их вопросы спикерам.
Мероприятие пройдет в республиканской библиотеке имени К. Баялинова. В день проведения будут параллельно работать несколько залов по основным тематикам конференции.
Выступления спикеров будут длиться в течение 60 минут. Также предусмотрены панельные дискуссии, вне тематических направлений.
В течение дня будут организованы:
- Выступления творческих объединений
- Воркшопы и флешмобы
- Ярмарка интересных возможностей для молодежи!
Jashtar Camp пройдет в 7 городах страны под тематикой: "Цифровое поколение". Основные направления [не]конференции:
▶ Молодежное предпринимательство и стартап
▶ Гражданское и политическое участие
▶ Развитие IT и Data
▶ Культура и творчество
Запоминай даты:
- 9 ноября в городе Бишкек, Талас, Каракол, Нарын, Жалал-Абад, Кызыл-Кия
- 10 ноября в городе Ош
А ты зарегистрировался? Нет? Тогда скорее!
Не пропусти крутое событие осени!
Предварительная регистрация на сайте http://jashtarcamp.org/
По всем вопросам просим обращаться к:
- Назик Мамасадыковой по телефону +996 706 012343 или по электронной почте
nmamasadykova @ jashtar . org (Институт развития молодежи)
Jashtar Camp реализуется ОФ "Институт Развития Молодежи" и ОО "Youth of Osh" при поддержке Фонда Фридриха Эберта.