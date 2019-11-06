Бакыт Бакетаев в Казахстане попал в ДТП

Политолог Бакыт Бакетаев в конце октября попал в ДТП и сейчас проходит лечение в Бишкекской горбольнице № 4. Об этом редакции VB.KG рассказал сам политолог.

По его словам, авария произошла в Казахстане возле Кордая.

- Мы возвращались с конференции в Алматы и не доезжая до Кордая наша машина попала в ДТП. Другой автомобиль выехал на встречную полосу. У меня произошел вывих бедра и меня доставили в больницу, - рассказал Бакетаев подробности аварии.

Политолог остался доволен работой врачей в столичной горбольнице и даже сравнил их с казахстанскими медиками.

- Наши хирурги молодцы! Да и в целом в горбольнице отличный уровень. Лечение, питание, сервис – я всем доволен и благодарен нашим медикам. Для сравнения после аварии меня доставили в Кордайскую больницу и там по сравнению с нашей больницей сервис похуже, - отметил он.