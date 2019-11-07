Кыргызстанцы вместе с другими споют в Москве военные песни

Творческие делегации из стран ближнего и дальнего зарубежья исполнят военные песни в Москве во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил сопредседатель общественного движения "Бессмертный полк", народный артист СССР Василий Лановой на пресс-конференции в Москве, посвященной планам общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк".

"Я пригласил участников международного движения "Бессмертный полк" на 75-летие Победы в Москву. Мы планируем 9 мая собрать творческие делегации 75 стран и соединить их на сцене одной из центральных столичных площадок. Мы хотели бы вместе с потомками участников антигитлеровской коалиции и антифашистского движения спеть наши любимые военные песни", - заявил Лановой.

Вместе с сопредседателем движения "Бессмертный полк", генерал-полковником в отставке Сергеем Макаровым он также анонсировал крупные международные проекты, цель их, как отмечается, - содействовать сохранению памяти о Великой Отечественной войне, борьба с фальсификациями истории ВОВ, привлекать к этому единомышленников из разных государств.

В числе таких проектов – организация новой медиа-площадки и придание Дню неизвестного солдата статуса международного. По словам организаторов, в полусотне стран такую идею уже поддержали. День Неизвестного солдата – сравнительно новая памятная дата в России, с 2014 года отмечаемая ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами. 3 декабря выбрано в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м киометре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зелиноград) и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

"К сожалению, даже отдельные руководители европейских стран уже якобы не помнят событий середины прошлого века. Чтобы освежить их память, мы создаем единый мировой портал "Бессмертного полка", – сказал Сергей Макаров.

По словам международного пресс-секретаря этого движения Светланы Конев, уже есть портал, в 2018 году уже удалось объединить журналистов из 75 стран, они ведут страницы "Бессмертного полка" в социальных сетях. Но теперь создается отдельное СМИ, которое будет доносить до мира историческую правду. Общая медиа-площадка, по замыслу, позволит консолидировать и блогеров, и историков, и всех заинтересованных людей. На сайте будет публиковаться объективная информация: фотографии и архивные документы, мнения экспертов, интервью с ветеранами, материалы о Великой Отечественной и Второй Мировой войнах.

"Трудно переоценить важность и необходимость взаимодействия разных стран друг с другом. Везде – свои особенности и условия проведения акции. Активисты и координаторы задействуют все имеющиеся у них ресурсы", - говорит Светлана Конев.

"Ежегодно на 9 мая в "Бессмертном полку" в Москве и других городах России участвуют много наших соотечественников, с каждым разом их становится все больше. И мы, конечно, поддержим все инициативы, направленные на сохранение исторической памяти о тех, благодаря кому все мы живем сегодня под мирным небом, - говорит один из координаторов "Бессмертного полка" среди кыргызской диаспоры в российской столице Улан Кошматов.