Цифры и факты: День информации и печати

В 2019 году кыргызской печати, кыргызской журналистике исполняется 95 лет.

Профессиональный праздник всех работников СМИ, полиграфии, радио и телевидения установлен постановлением правительства Кыргызской Республики 1 ноября 1993 года в день выхода в свет первого номера национальной газеты "Эркин-Тоо" (ныне "Кыргыз Туусу") – 7 ноября 1924 года.

Становление и развитие книгоиздания в Кыргызстане началось с середины 20-х годов XX в., когда в республике, в основном, завершился процесс создания национальной письменности и первых печатных органов на кыргызском языке. Издание художественных текстов, книг на кыргызском языке осуществлялось и до создания национального книгоиздания, но за пределами Кыргызстана.

В 1925 году в типографии города Пишпека изданы 8 наименований книг. В том же году 30 книг общим тиражом 100 тыс. экземпляров было выпущено в Москве, Ташкенте и Пишпеке.

В 1926 году на первом собрании Кыргызского государственного управления делами печати основано издательство "Кыргызмамбас" ("Киргосиздат"). В течение первого года его деятельности было издано 26 наименований книг общим тиражом около 66 тыс. экземпляров. В 30-е годы отечественное книгоиздание значительно продвинулось в своем развитии, что было обусловлено совершенствованием производственно-технического книгоиздания.

Книгоиздательская деятельность в 60-80-е годы, в основном, осуществлялась издательствами "Кыргызстан", "Мектеп", "Илим", "Адабият".

В 2018 году изданы 1,5 тыс. экземпляров наименований книг, общим тиражом 1 млн. 770 тыс. экземпляров, из них на кыргызском языке около 945 тыс. экземпляров.

Кроме того, в 2018 году было выпущено 38 журналов, из которых 8 - на кыргызском языке, годовым тиражом в количестве 366 тыс. экземпляров, из которых 308 тыс. экземпляров, или 84 процента - на кыргызском языке.

Пресс-служба Нацстаткома КР.