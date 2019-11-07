Поделись своим теплом. Бездомным со всего города требуется помощь

Наступили холода, и туго приходится тем, кто остался без крыши над головой. Благотворительному фонду "Фонтан жизни" требуется помощь в виде продуктов, чтобы трижды в неделю кормить бездомных со всего города.

В фонде всегда многолюдно, сюда приходят принять душ, получить теплую чистую одежду и обувь. Тут же бездомным оказывают первую медицинскую помощь, кого надо, везут в больницы, и потом сотрудники фонда там их навещают.

Кроме того, сотрудники фонда раздают горячий чай и лепешки тем, кого встречают на улицах города, чтобы не замерзли.

С наступлением холодов число подопечных фонда резко возрастает. Если в летнее время они могут где–то переночевать и чем–то подкрепиться, то зимой им приходится в прямом смысле выживать. Бедолаги обращаются в фонд, чтобы там получить теплые куртки и шапки. Но этих вещей катастрофически не хватает, всегда есть нужда в штанах, а также куртках, носках, шарфах, шапках. Если у вас есть вещи, которые лежат без надобности и пылятся на полках, в фонде им будут рады. И ваши кофты кого–то согреют грядущей зимой.

А еще здесь всегда необходимы продукты питания: рис, макароны, лапша, сахар, картошка, лук, заварка, хлеб.

Кстати, скоро при фонде откроется хоспис для неизлечимых онкологических больных, которым некуда пойти. Тут они будут доживать свои дни и получать паллиативную помощь. Хоспису тоже необходима помощь в виде любой мебели. Здесь ни от чего не откажутся!

Помочь бездомным можно, связавшись с сотрудниками "Фонтана жизни" по номеру 0700–64–46–08.

по–мэрски

В столице также работают приюты столичного муниципалитета для временного содержания бездомных.

В приюте Октябрьского района могут проживать более 50 человек, в настоящее время ночлегом пользуются чуть больше 30 человек. Постояльцам предоставляется ежедневное одноразовое горячее питание. Там побелили и утеплили стены, приобрели медикаменты, хозяйственные товары, закупили постельные принадлежности.

Убежище временного содержания расположено в 12 микрорайоне по улице Токомбаева, в здании комбината благоустройства.

В Свердловском районе функционирует дом для временного пребывания лиц без определенного места жительства, он расположен на территории бывшего комбината благоустройства по адресу: улица Фере, 34А. В сентябре там провели косметический ремонт здания, тендер на закупку матрацев, одеял, подушек, наволочек, простыней и пододеяльников. Закуплено 6,5 тонны угля, завезено 3 кубометра дров.

В Свердловском районе ночлег смогут найти 40 человек.

На территории Первомайского района круглый год по адресу: пр. Жибек Жолу, 413 функционирует муниципальное учреждение "Коломто". Оно рассчитано на 70 человек, и уже почти все места заняты.

В Ленинском акимиате при ОФ "Центр милосердия" работает приют для женщин с детьми, оставшихся без жилья. Там им предоставляется одноразовое горячее питание, медицинская и социально–правовая помощь. Сейчас в этом приюте находятся 32 человека, из них 15 - дети.