Куда потекут миллионы? "Бишкекводоканал" заверяет…

"Бишкекводоканал" заверяет: деньги, вырученные от объявленного горкенешем повышения тарифов на холодную воду и стоки, пойдут на увеличение объемов реконструкции сетей водоснабжения и канализации, а также на мероприятия по уменьшению потерь.В перспективе Бишкек должен повторить опыт казахского Шымкента, где удалось добиться существенной экономии драгоценной влаги.О том, как это будет происходить, и вообще о планах ПЭУ "Бишкекводоканал" по модернизации основных средств рассказал корреспонденту "ВБ" его глава Бакытбек ДЮШЕМБИЕВ.

Непопулярная мера

Новость о предстоящем повышении тарифов на холодную воду вызвала серьезный общественный резонанс. Многие горожане с пониманием отнеслись к этому. Но были и те, кто высказывался против, приводя порой абсурдные аргументы, не имеющие под собой никакой почвы. Однако факт остается фактом: не прими мер сейчас - буквально через несколько лет Бишкек может накрыть волна аварий. Менять изношенные коммуникации придется максимально оперативно, чтобы возобновить подачу воды населению. Но стоить это будет уже дороже, чем сейчас, когда можно делать все планомерно. Да и, в конце концов, чистая питьевая вода - это вопрос национальной безопасности. А все процедуры по ее очистке должны выполняться с применением современных технологий и расходных материалов.

- Увеличение стоимости услуг - очень непопулярная мера, - признает Бакытбек Дюшембиев. - Но ситуация вынудила нас пойти на это. Горожане прекрасно знают, что прошлые тарифы не покрывали себестоимость воды. И даже с учетом прошедшего повышения этот рубеж на данный момент не достигнут. В то же время износ основных средств предприятия составляет 80 процентов. Из них 70 процентов достигли абсолютного износа. Все это вылилось в то, что за прошлый год нами было выполнено 25,5 тысяч выездов на аварии! Только вдумайтесь в эти цифры.

- Превышен срок эксплуатации не только коммуникаций или оборудования, скажем, на очистных сооружениях. Морально и физически устарела специальная техника, которая используется при ремонте. А от ее работы зависит оперативность ликвидации аварий, - добавил начальник.

Такая ситуация сложилась не вчера и даже не год назад. И здравомыслящие граждане понимали: чем дольше оттягивать, тем ощутимее потом придется поднимать цены. В итоге именно так и получилось. Вместо того чтобы поэтапно увеличивать стоимость в течение, например, десяти–пятнадцати лет, "Бишкекводоканалу" пришлось сделать это одномоментно. Причем за эти десять–пятнадцать лет удалось обновить хотя бы какую–то часть инфраструктуры. Теперь же предстоит самый настоящий аврал.

- Ремонт коммуникаций мы условно разделили на необходимый, нормативный и фактический. Если следовать первому, то нужно обновить 500 километров водопроводных сетей, 230 километров канализации и 390 километров внутридомовых сетей. Но сделать это было абсолютно нереально, так как каждый год предприятие заканчивало с минусовым балансом. Например, убыток за 2018 год составил почти 90 миллионов сомов. Мы не то, что коммуникации обновлять, не могли даже собственными силами расплачиваться по имеющимся долговым обязательствам. Пришлось обращаться за помощью к муниципалитету.

- Затем идет нормативный ремонт. Он предполагает ежегодную замену 35 километров водопровода, 10 километров канализации и 22 километров внутридомовых сетей. Но и на это средств никогда не хватало. Нам в лучшем случае удавалось привести в порядок 6 километров первых, 0,4 километра вторых и 4 километра третьих коммуникаций. Это, как вы понимаете, и есть фактический ремонт, - объяснил глава ПЭУ.

Сначала учет, потом остальное

Одним словом, головной боли хватает. Но насколько кардинально изменится ситуация после вступления в силу новых тарифов? Инженеры прогнозируют, что в следующем году "Бишкекводоканалу" удастся не только выйти из минусовой зоны, но и получить прибыль. Она составит примерно 84,7 миллиона сомов.

Эти средства будут расщеплены следующим образом. Почти сорок пять миллионов пойдут на погашение кредита Европейского банка реконструкции и развития, который выделялся на реализацию первой фазы проекта "Улучшение водоснабжения и канализации города Бишкека". Еще в 2009 году столичные власти подписали соглашение с ЕБРР и правительством Швейцарии, согласно которому Бишкеку выделялось более 10 миллионов евро на улучшение водоснабжения. Причем 5,5 миллиона в виде кредита, остальное - на грантовой основе. На полученные деньги "Бишкекводоканал" пробурил дополнительно 16 скважин на водозаборе "Орто–Алыш", приобрел новую спецтехнику и другое необходимое оборудование.

Благодаря этому удалось решить проблемы с питьевой водой во многих районах города. Однако долги нужно отдавать, а вот с этим постоянно возникали проблемы. Пришлось даже обращаться за помощью к мэрии, которая выдала бюджетный кредит. На его погашение, кстати, ПЭУ планирует направить 14,6 миллиона сомов.

Как видно, львиная доля прибыли уйдет на выплату долговых обязательств. Но остается еще чуть более 30 миллионов. Вот именно эти средства и направят на обновление основных средств.

- Самая главная задача - наладить учет потребляемой воды. Именно в этом кроется корень всех бед. Причем ставить счетчики нужно в первую очередь в частных домах, из–за которых возникают основные потери. На сегодняшний день приборами на 100 процентов оснащены только коммерческие объекты. У многоэтажных домов показатель составляет 30–40 процентов, а у частного сектора всего 2. И если с жителями квартир особых проблем нет (тратить воду, кроме как на приготовление пищи, мытье и стирку, там попросту некуда), то в домах речь идет о поливе, наполнении бассейнов и прочем. Можно бесконечно долго штрафовать тех, кто использует драгоценный ресурс не по назначению. Но решить эту проблему окончательно можно только с помощью приборов учета. И желательно ставить современные устройства, дистанционно передающие показания, - объясняет Бакытбек Дюшембиев.

Мероприятие это весьма дорогостоящее. Если в квартире прибор просто монтируется в трубу, то в случае с частными подворьями придется поступать иначе. Счетчик необходимо ставить чуть ли не в колодце, от которого идет труба от магистрали непосредственно к дому. Устанавливать его в самом жилище не стоит, так как есть вероятность, что владельцы могут приварить так называемые "левые" отводы. Аналогично поступают нечестные абоненты в домах со счетчиками электричества.

Проблема в том, что колодцы есть далеко не перед каждым домом. И эту проблему "Бишкекводоканалу" придется решать за свой счет. Кстати, вот почему инженеры намерены использовать приборы с дистанционной передачей данных. Ибо залазить в каждый колодец, чтобы посмотреть показания, не вариант.

Есть на кого равняться

В общем, по самым скромным подсчетам, на установку приборов нужно затратить, как минимум, 1,4 миллиарда сомов. За счет этого удастся сэкономить десятки миллионов кубометров воды. Она не будет уходить в чьи–то огороды, а пойдет именно на те нужды, для которых и предназначена. К слову, в текущем году только за счет улучшения администрирования удалось сократить потери в частном секторе на 6 миллионов кубометров. Так что игра стоит свеч.

- Следующим пунктом идет обновление коммуникаций. Повторяю: необходимо в срочном порядке заменить 500 километров водопровода и 230 километров канализации. Но для этого пришлось бы перерыть едва ли не половину города, что и дорого, и неудобно для горожан. Поэтому мы изучаем технологию, которая позволяет проводить замену без извлечения отслуживших коммуникаций, читай, без рытья траншей. В старые трубы вставляется устройство, которое расширяет их диаметр. А потом внутрь заводятся новые пластиковые, имеющие больший срок эксплуатации.

- На самом деле трат так много, что сложно определить, за какие нужды браться в первую очередь. Здесь и техника, и установка корреляторов, определяющих утечку воды, и обновление оборудования на очистных сооружениях. Благо в свое время их сделали с огромным запасом прочности и мощности, поэтому они благополучно дожили до наших дней. Но дальше тянуть с модернизацией нельзя. Да и таких технологий, которые применяются нами для очистки сточных вод, давно нет нигде в мире. Все делается вручную. Дабы исправить это, нужно вложить большие средства, - рассказывает начальник "Водоканала".

Отдельной строкой расходов станет цифровизация предприятия, которая позволит улучшить обслуживание абонентов. Сюда входит, например, создание колл–центра, где будут принимать обращения от населения. Также оцифровка существующих сетей и сооружений, внедрение электронных платежей за водоснабжение и водоотведение, и так далее.

Чиновники понимают, что на одних только сборах с населения далеко не уедешь, поэтому ведется подготовка проектов, чтобы привлечь инвесторов. В частности, за помощью обратятся к Глобальному экологическому фонду. Кроме того, не исключается продолжение сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития. Тем более что положительный опыт уже есть.

- По итогу мы хотим добиться того, чего добился Шымкент. В свое время там выделили большие средства и полностью обновили коммуникации, одновременно наладив учет воды. В результате доходы тамошнего "Водоканала", существенно выросли, а добыча воды сократилась. А именно этот пункт и является основной затратой. У нас, кстати, 100 процентов объема добывается из–под земли. И каждый год приходится погружаться все глубже. Поэтому к сокращению добычи мы и будем стремиться, - заключил Бакытбек Дюшембиев.

Автор: Сергей Швец