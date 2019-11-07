В Москве кыргызстанцы прошли курс по защите свидетелей

Во Всероссийском институте повышения квалификации МВД РФ (Москва) состоялась церемония вручения сертификатов группе представителей правоохранительных органов Кыргызстана. Курс повышения квалификации прошли сотрудники подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите МВД КР.

Обучение кыргызских стражей порядка, сообщили в этом институте, предусматривало лекции, практические занятия, круглые столы, завершилось итоговым собеседованием.

Начальник ВИПК МВД России полковник полиции Илья Бондарь поздравил кыргызстанцев с успешным прохождениям курса. И выразил уверенность, что полученные знания и умения помогут им в дальнейшей профессиональной деятельности, укреплении и расширении эффективного сотрудничества с российскими коллегами.

Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России образован в 1972 году и сегодня является головной образовательной организацией дополнительного профессионального образования в системе органов внутренних дел РФ. В ВИПК и его филиалах ежегодно проходят профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации порядка 8000 сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и Росгвардии, а также около 300 иностранных специалистов из более 30 государств, включая Кыргызстан. Учеба проводится по таким ключевым направлениям, как борьба с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, обеспечение транспортной безопасности, противодействие незаконной (нелегальной) миграции, участие в миротворческих миссиях и др.