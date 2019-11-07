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Участник драки в Новосибирске оказался членом ОПГ "Тамерлан"

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- Евгений Денисенко
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Правоохранительными органами Новосибирска продолжается расследование уголовного дела по факту массовой драки с применением огнестрельного оружия, происшедшей 7 октября возле городского Хилокского рынка - плодоовощной базы. Участниками инцидента стали работающие здесь уроженцы Кыргызстана, которые оказали сопротивление рэкетирам.

Участие в расследовании принимает представительство МВД КР в РФ. По его информации, сегодняшнему дню задержаны уже трое подозреваемых в вымогательстве в отношении кыргызстанцев – их же соотечественники. Третий был арестован на днях в Иркутске, при попытке уехать на поезде в Новосибирск. Им оказался 36-летний Ш.У., уроженец Кара-Суйского района Ошской области, ныне гражданин России.

Выяснилось, что он и раньше имел проблемы с законом, состоял на оперативном учете МВД КР как активный член одной из ОПГ. А в последнее время входил в преступную группу "Тамерлан", возглавляемую другим выходцем из КР А.А., которая и занималась рэкетом соотечественников на Хилокском рынке

"В настоящее время устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. Проводятся оперативные мероприятия по выявлению и задержанию других лиц, причастных к противоправным действиям у Хилокского рынка Новосибирска", - проинформировали в представительстве МВД КР в РФ.


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URL: https://www.vb.kg/383054
Теги:
задержание, ОПГ, Россия, рынок, Кыргызстан, Мигрант
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