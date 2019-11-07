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Без вести пропала 28-летняя Нургиза (фото)

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Следственная служба МВД просит оказать содействие в поисках 28-летней Нургизы Жузуевой.

Сестра девушки обратилась в милицию с письменным заявлением 8 октября 2019 года, сообщив, что Нургиза пропала несколькими днями ранее.

Родственники просили также проверить возможность выезда за границу.

Приметы без вести пропавшей женщины 1991 года рождения: рост 160-165 см., среднего телосложения, волосы длинные черные, лицо овальное, смуглое, глаза карие, нос прямой средней ширины, губы прямые средние.

Управление внутренних дел на транспорте МВД КР обращается с просьбой к гражданам, владеющим информацией о ее местонахождении либо другими данными, сообщить в дежурную часть (УВДТ МВД) по телефонам: (0312) 35-12-70, (0701) 35-12-70, 0702-102-702.


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URL: https://www.vb.kg/383057
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