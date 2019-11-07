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Жээнбеков: Мы должны оберегать Отчизну как зеницу ока

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- Екатерина Улитина
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 7 ноября, направил обращение народу Кыргызстана в честь празднования Дней истории и памяти предков.

Текст обращения Главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

В эти дни мы вспоминаем судьбоносные страницы нашей истории, воздаем дань уважения памяти наших предков.

Наши деды, пройдя через многовековые сложные испытания, даровали нам историю, которой мы гордимся.

В средние века они создали Кыргызское великодержавие, позже потеряв государственность, подверглись тяжелым испытаниям истории.

Рискуя собственными жизнями, хранили в своих сердцах идею государственности, вели неустанную борьбу за свободу.

Наши отцы пережили Великий исход Уркун, Октябрьскую революцию.

Благодаря решительной борьбе выдающихся государственных деятелей советской эпохи в 1924 году в составе РСФСР была создана Кара-Киргизская автономная область. Затем 1936 году она преобразована в Киргизскую ССР.

Эти судьбоносные преобразования были оплачены ценою жизней выдающихся сыновей Отечества, павших жертвами политических репрессий .

В 1991 году сбылась многовековая мечта нашего народа, мы вновь обрели свою независимую государственность.

Сегодня, перед светлой памятью наших предков, мы чувствуем историческую ответственность за будущее нашего государства.

История показывает, что единство нашего народа превыше всего, нет ничего ценнее Родины.

Мы должны оберегать Отчизну как зеницу ока, передать последующим поколениям развитую страну.

Сохраняя этническое и религиозное многообразие, укрепляяя единство народа, мы создадим процветающий Кыргызстан!

Пусть будет мир и согласие на нашей земле!

Да поддержит Всевышний Создатель наш любимый Кыргызстан!"


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URL: https://www.vb.kg/383062
Теги:
праздник, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Аман
07.11.2019, 12:03

Какие правильные слова, если каждый относился бы стране так, мы были бы уже среди развитых стран

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