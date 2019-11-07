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Вокруг Иссык-Куля планируют построить пневмометро (видео)

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- Екатерина Улитина
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Вокруг Иссык-Куля планируют построить первое пневмометро. Ветка наземного метрополитена по планом инвесторов заключит в кольцо озеро Иссык-Куль и соединит Алматы и Бишкек. Об этом VB.KG рассказала экс-заместитель губернатора Иссык-Кульской области Нурбубу Кененбаева.

Реализовать проект в Кыргызстане намерены российские инвесторы, они готовы вложить в проект 50 млн долларов.

По их расчетам 1 км линии пневмометро обойдется в 1 млн долларов, скорость передвижения составит 300 км в час. По такой линии можно осуществлять пассажирские и грузовые перевозки.

Местные органы власти выразили заинтересованность в реализации данного проекта. Полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Акылбек Осмонолиев в своем письме сообщил, что готов лично встретиться с инвесторами, чтобы обсудить детали проекта.

Отметим, что пневмометро - не новая идея. Первые ветки метро в Лондоне и Нью Йорке были построены по принципу вакуумного поезда еще в середине 19 века. Правда через несколько лет их закрыли. Сейчас в мире нет примеров реализации подобных проектов. Но над такими технологиями работает Китай, там уже в 2020 году планируется запустить рельсовый поезд, который будет курсировать в подземном тоннеле с пониженным давлением. Похожими замыслами делился Илон Маск. В Кыргызстане планируется внедрить разработку отечественного ученого Олега Зайцева.


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URL: https://www.vb.kg/383064
Теги:
правительство, транспорт, Кыргызстан, Иссык-Куль
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