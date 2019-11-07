Бабанов и Матраимов самые опасные и весомые "кошельки" в политике?

Предстоящие выборы в парламент в следующем году судя по всему не будут отличаться жаркими баталиями. Как отмечают отечественные эксперты, 9-процентный барьер станет непреодолимой преградой для политических организаций, имеющих небольшие финансовые средства. По этой причине следующий созыв скорее всего будет состоять сплошь из олигархов и их сторонников.

Есть мнение, что наиболее весомыми "кошельками" на парламентских выборах 2020 года будут лидер партии "Республика" Омурбек Бабанов и экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов. Помимо наличия крупных финансовых средств первый сам по себе давно в политике плюс на последних президентских выборах занял второе место, второй является представителем влиятельного южного клана, имеющего значительное число сторонников.

При этом, тот факт, что оба стараются сейчас особенно не светиться, ни о чем не говорит. По словам политолога Бакыта Бакетаева, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, оставаться в политике их вынуждают обстоятельства.

- Оба этих олигарха находятся сейчас в одинаковой ситуации. К примеру, Райымбек Матраимов жил себе тихо, но так как его подняли на волну общественного обсуждения он вынужден заниматься политикой, в частности, предстоящими выборами. Если он не будет заниматься политикой, то его могут посадить. Что касается Омурбека Бабанова, то ситуация такая же. Не заниматься выборами и не участвовать в них – он не может себе этого позволить, так как это опасно лично для его благосостояния. Поэтому они продолжат оставаться в политике и финансировать СМИ и своих сторонников, - отметил эксперт.

На данный момент оба олигарха, продолжил собеседник редакции, заняли молчаливую и выжидательную позицию, впрочем, как и остальные политики в Кыргызстане.

- "Молчание" их просто объясняется. В нашей кыргызской действительности чем позже появишься, тем меньше на тебя выльют разного рода компромата. Поэтому все реальные силы сейчас в Кыргызстане "молчат". Те же силы, которым терять нечего, раньше начинают агитировать. Особенно это касается молодых политобъединений, - сказал он.

В то же время политолог не исключает, что Райымбек Матраимов и Омурбек Бабанов могут объединиться к парламентским выборам.

- В политике ничего нельзя исключать. Ведь Бабанов уже объединялся с Ташиевым и поэтому такой вариант возможен. Одно могу точно сказать, если Бабанов объединится с Матраимовым, то тогда их союз сможет взять в парламенте много мест. Может даже первое место занять, - предположил Бакетаев.

Российский писатель и историк, автор книги "Тень Атамбаева над Киргизией" Дмитрий Верхотуров назвал "молчание" Бабанова и Матраимова стратегическим ходом. Эксперт уверен, что в Кыргызстане политики, которые обладают крупными средствами, действительно представляют из себя серьезную силу.

- Зачем им сейчас светиться? Они заняли выжидательную позицию и в свое время обязательно выступят. Пока они "молчат" их финансы вовсю работают. Они сейчас проплачивают СМИ, экспертов, сторонников, но сами заблаговременно не выходят на передний план. Можно сказать, что это стратегический ход такой, - сказал он VB.KG.

Верхотуров высказался и по поводу возможного союза Бабанова с Матраимовым.

- Нет никаких предпосылок для их союза, но ближе к выборам такой вариант не исключается, - отметил он.

Исходя из мнения экспертов можно прийти к следующим выводам: Омурбек Бабанов и Райымбек Матраимов со своими немалыми финансами и поддержкой властей могут действительно представлять из себя реальные политические силы в стране, способных пройти либо протащить своих людей в парламент и правительство. У первого к тому же есть еще и поддержка российских олигархов.

Значит ли это, что именно между ними завяжется основная борьба за места в парламенте? Если же они объединятся, то каков будет тогда расклад политических сил в стране? Ведь это не просто опытные политики и бизнесмены, за которыми стоят люди, средства и кланы, вместе они в какой-то степени даже будут представлять опасность для властей. Поэтому не исключено, что власть будет поддерживать их и в то же время держать на коротком поводке. И соответственно будет стараться не допустить их союза. Впрочем, все это пока гипотезы, которые могут и не подтвердиться.