Школьники с российской военной базы "Кант" посетили музей Фрунзе

Дети военнослужащих, которые в составе Коллективных сил ОДКБ выполняют здесь задачи по обеспечению мира и стабильности, историю и культуру Кыргызстана изучают на уроках, а также знакомятся с достопримечательностями республики, выезжая в столицу и другие населенные пункты. Экскурсии в мемориальный дом-музей выдающегося советского полководца и государственного деятеля для них организовывались и раньше. В этот раз сюда приехали учащиеся пятого класса средней общеобразовательной школы № 2 Министерства обороны РФ.

Экскурсовод музея рассказала ребятам о жизненном пути Михаила Васильевича Фрунзе, начиная с его рождения и заканчивая последними днями, и ответила на их вопросы. Дети внимательно осмотрели экспонаты. Внимание мальчишек, что неудивительно, больше всего привлекли пулемет, миномет, другое оружие, а также военная форма двадцатых годов прошлого века. Ребята заинтересовались также предметами быта тех времен, книгами о Михаиле Васильевиче Фрунзе и сувенирной продукцией. Делясь впечатлениями об экскурсии, они говорили о том, что теперь лучше знают историю жизни выдающегося советского полководца и историю Кыргызстана.