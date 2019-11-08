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В Лос-Анджелесе пройдет День кыргызского кино

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- Екатерина Улитина
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6 ноября 2019 года в Лос-Анджелесе чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской республики Республики в США Болот Отунбаев принял участие в открытии Азиатского международного кинофестиваля, который был основан известным кыргызским режиссером Садыком Шер-Ниязом с целью продвижения на мировом рынке киноиндустрии фильмов из

азиатского региона.

8 ноября 2019 года рамках фестиваля пройдет День кыргызского кино, в ходе которого будут показаны такие фильмы отечественных режиссеров, как "Курманжан Датка", "Дарак ыры" и "Аврора".

В открытии Азиатского международного кинофестиваля также приняли участие видные государственные и общественные деятели Кыргызской Республики, а также представители кыргызской диаспоры, проживающей на территории США.


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URL: https://www.vb.kg/383076
Теги:
кино, США, Кыргызстан
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