Вандалы очень "постарались" и сломали скамейки у Политеха

Недобросовестные горожане очень постарались, чтобы сломать парклеты, которые установила этой весной мэрия Бишкека для отдыха горожан.

Сильно повреждены скамейки в районе Кыргызского государственного технического университета, отмечают в мэрии.

"Парклеты очень тяжелые, сотрудники МП "Бишкекзеленхоз" собирали их на месте. Например, чтобы поднять только одну часть, понадобилось 4 человека. Случайно перевернуть их невозможно, не только из-за их тяжести, но из-за болтов, которые скрепляли части этих скамеек. К сожалению, вывод только один: сломали специально и очень постарались", - резюмирует пресс-служба муниципалитета.

Скамейки демонтировали и увезли на ремонт.

Мэрия Бишкека обращается к горожанам и гостям столицы с просьбой ценить труд сотрудников городских служб и бережно относиться к муниципальному имуществу.