Переход от сырьевой модели к высокотехнологичному производству, запуск "Народной стройки", строительство трех АЭС, создание долины центров обработки данных и выход на взаимный товарооборот с Кыргызстаном в $3 млрд к 2030 году - эти задачи стали центральными в Послании президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева народу страны. Подробности документа на круглом столе в Бишкеке представил чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Кыргызстане Абылкаир Скаков.

Выступая с докладом "Послание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Стратегические приоритеты развития и новые возможности кыргызско-казахского сотрудничества", Абылкаир Скаков отметил, что программный документ прозвучал на фоне масштабной политической трансформации в год 35-летия независимости республики. После конституционных реформ, стартовавших 15 марта 2026 года, референдума и принятия новой Конституции в стране сформирован однопалатный Курултай, учрежден институт вице-президента и получил конституционный статус Халық Кеңесі. С Посланием, подытожившим этот этап и задавшим курс на будущее, глава государства выступил 28 октября.

От природных ресурсов - к технологиям и человеческому капиталу

За три с половиной десятилетия Казахстан выстроил рыночную экономику и укрепил позиции крупного транзитного узла Евразии. Однако, подчеркнул Скаков, в современных условиях большая территория, выгодное географическое положение и сырьевые запасы сами по себе уже не гарантируют успеха. Главными факторами конкурентоспособности становятся человеческий капитал, скорость внедрения технологий и кооперация с соседями.

"Без инфраструктуры не может развиваться промышленность. Без стабильной и опережающей энергетики не могут привлекаться инвестиции. Без технологий невозможно повышать производительность труда и выпускать востребованный товар", - отметил дипломат.

По его словам, стратегическая цель Казахстана - перейти от ресурсной экономики к экономике новых возможностей, в которой даже инженерные специальности трансформируются и требуют работы на стыке компетенций с применением искусственного интеллекта.

"Народная стройка" как контрциклическая инвестиция

Отдельный блок Послания посвящен национальному проекту "Народная стройка". За последние семь лет в Казахстане уже возвели 1 300 школ, проложили почти 40 тысяч километров дорог и построили десятки социальных и спортивных объектов.

Для граждан проект означает новые школы, библиотеки и культурные центры, а для экономики - крупный внутренний заказ и поддержку отечественных производителей. В рамках программы планируется максимально заместить импортные стройматериалы и оборудование продукцией казахстанских предприятий.

"Глазами экономиста это направление контрциклической экономической политики, чтобы накопленный потенциал Национального фонда и золотовалютных резервов сегодня работал на развитие всего гражданского общества", - пояснил Абылкаир Скаков, напомнив установку президента Токаева в условиях глобальной нестабильности: "Строй и еще раз строй".

Глубокая переработка и строительство трех АЭС

Занимая ведущие мировые позиции по добыче урана, золота, цветных и черных металлов, Казахстан делает ставку на глубокую переработку сырья и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. По оценке посла, сегодня на обрабатывающую промышленность приходится около 40% экономики страны.

За последние пять-шесть лет республика вошла в тройку мировых лидеров по экспорту ферромарганца, наладила выпуск конечного алюминия и практически полностью локализовала производство комплектующих для железнодорожных путей. В автопроме уже выпущено почти 800 тысяч автомобилей, а по итогам 2026 года производство должно составить 195–200 тысяч машин с переходом от крупноузловой сборки к более глубоким переделам.

Для обеспечения промышленного роста и притока прямых иностранных инвестиций Казахстан планирует построить три атомные электростанции. При этом страна сохраняет угольную генерацию на севере, работая над снижением выбросов.

Транспортный мост Евразии и модернизация границ

Через Казахстан проходит почти треть маршрута магистрали Западная Европа - Западный Китай. Однако эффективность транзитных коридоров напрямую зависит от слаженной работы всех стран Центральной Азии и ликвидации "узких мест" на границах.

По словам дипломата, в ближайшие дни ожидается ввод в эксплуатацию обновленного пункта пропуска на Бесагаше, а к концу 2027 года по поручению президента должна завершиться модернизация всех автомобильных пунктов пропуска. Задача состоит в том, чтобы прохождение границы стало быстрой и обыденной процедурой без барьеров для граждан и грузоперевозчиков.

Цифровая экономика и ставка на образование

В рейтинге ООН по развитию электронного правительства Казахстан за год поднялся с 24-го на 16-е место, а почти 95% госуслуг граждане получают онлайн. Следующий шаг - перевод цифровой трансформации в реальный сектор экономики: в стране формируется долина центров обработки данных, которая позволит конвертировать электроэнергию в вычислительные мощности и экспортировать готовые цифровые решения.

Одновременно ставка делается на подготовку кадров. Вузам и колледжам предоставлена академическая автономия для гибкой адаптации программ под запросы рынка. В Казахстане уже открыты филиалы более 30 зарубежных университетов (США, Канады, Китая, России и других стран), где обучаются свыше 40 тысяч иностранных студентов. Отдельно Абылкаир Скаков отметил важность студенческих обменов и программ двойных дипломов между Казахстаном и Кыргызстаном.

Кыргызстан и Казахстан: от торговли к экспорту технологий и услуг

Двустороннюю повестку посол охарактеризовал как "общее пространство возможностей". По его словам, профильные министерства, региональные власти и деловые круги двух стран активно запускают совместные инициативы - в частности, 18 ноября прошел Казахстанско-кыргызский Business Day. Ключевая цель, поставленная лидерами двух государств, - довести взаимный товарооборот до $3 млрд к 2030 году.

При этом сотрудничество уже выходит за рамки классического обмена товарами. По словам дипломата, кыргызстанские компании активно заказывают разработку у казахстанских специалистов - только над проектами из Кыргызстана в Алматы сегодня работают свыше 30 айтишников. Кроме того, прорабатывается взаимодействие с первым венчурным фондом Кыргызстана и кооперация университетских научных стартапов. Активно развивается и франчайзинг: популярные кыргызстанские бренды масштабируются в Казахстане, а казахстанские выходят на рынок Кыргызстана.

"От простого торгового взаимодействия, которое исторически сложилось на пересечении Великого Шелкового пути, мы уже перешли на более высокий уровень - экспорт услуг, технологий и готовых решений", - резюмировал Абылкаир Скаков.

Именно связка технологий, знаний, энергетики и деловой инициативы, по его оценке, определит конкурентоспособность Казахстана и откроет новый этап экономической кооперации с Кыргызстаном.