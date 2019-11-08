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Пожар в "Антошке" локализован, люди эвакуированы

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- Екатерина Улитина
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Пожар в кафе быстрого питания "Антошка" локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В настоящее время на месте ЧП продолжают работать пожарные, они устраняют оставшиеся очаги возгорания.

По данным спасателей, пострадали 8 человек. Ранее медики сообщали о 10 пострадавших.

Напомним, сегодня в 13.42 пожарные получили сообщение о пожаре в кафе быстрого питания "Антошка", расположенного на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик. Очевидцы сообщили, что слышали взрыв, потом чего начался пожар. После были слышны еще два хлопка, похожие на взрывы.


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URL: https://www.vb.kg/383080
Теги:
МЧС, пожар, Бишкек, Кыргызстан
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