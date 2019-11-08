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Взрыв и пожар в "Антошке". Погибла сотрудница, еще 12 человек пострадали

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- Екатерина Улитина
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По предварительным данным, в результате взрыва в кафе Антошка на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик пострадали 13 человек, из них трое детей. Одна из пострадавших скончалась на месте. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Погибшей девушкой оказалась сотрудница кафе.

Трое детей были доставлены по линии скорой медицинской помощи в Городскую детскую больницу скорой медицинской помощи, после осмотра врачей отпущены на амбулаторное лечение.

Девять человек доставлены в БНИЦТиО, по их состоянию будет дана дополнительная информация.


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URL: https://www.vb.kg/383081
Теги:
взрыв, пожар, Бишкек, Кыргызстан
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