Взрыв и пожар в "Антошке". Погибла сотрудница, еще 12 человек пострадали

По предварительным данным, в результате взрыва в кафе Антошка на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик пострадали 13 человек, из них трое детей. Одна из пострадавших скончалась на месте. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Погибшей девушкой оказалась сотрудница кафе.

Трое детей были доставлены по линии скорой медицинской помощи в Городскую детскую больницу скорой медицинской помощи, после осмотра врачей отпущены на амбулаторное лечение.

Девять человек доставлены в БНИЦТиО, по их состоянию будет дана дополнительная информация.