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Премьер-министр поручил провести расследование причин пожара в "Антошке"

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- Екатерина Улитина
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Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил провести тщательное расследование причин пожара в кафе и оказать необходимую помощь пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Кроме того, Мухаммедкалый Абылгазиев поручил Министерству здравоохранения принять меры по оказанию необходимой медицинской помощи и лечения пострадавшим в ходе произошедшего сегодня пожара в кафе в городе Бишкеке.

Глава Правительства также поручил соответствующим государственным органам провести тщательное расследование причин произошедшего взрыва и последующего возгорания точки быстрого питания на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 13 человек, в том числе дети, сотрудница кафе скончалась на месте.


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URL: https://www.vb.kg/383082
Теги:
взрыв, погибшие, пожар, правительство, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие, Мухаммедкалый Абылгазиев
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