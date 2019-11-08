Премьер-министр поручил провести расследование причин пожара в "Антошке"

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил провести тщательное расследование причин пожара в кафе и оказать необходимую помощь пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Кроме того, Мухаммедкалый Абылгазиев поручил Министерству здравоохранения принять меры по оказанию необходимой медицинской помощи и лечения пострадавшим в ходе произошедшего сегодня пожара в кафе в городе Бишкеке.

Глава Правительства также поручил соответствующим государственным органам провести тщательное расследование причин произошедшего взрыва и последующего возгорания точки быстрого питания на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 13 человек, в том числе дети, сотрудница кафе скончалась на месте.