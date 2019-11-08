Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Взрыв в "Антошке". Двое пострадавших в тяжелом состоянии

135  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По уточнённым данным Министерства здравоохранения на данный момент в результате взрыва и пожара в кафе "Антошка" пострадали 13 человек, из них 7 дети, один пострадавший скончался на месте.

В Бишкекский научно исследовательский центр травматологии и ортопедии госпитализированы 6 пострадавших, остальным оказана амбулаторная помощь.

В отделении общей реанимации БНИЦТиО госпитализированы два пострадавших, диагноз: 25-30% ожога тела, состояние тяжелое.

В ожоговое отделение госпитализированы трое пострадавших с 5-13% ожога поверхности тела, состояние средней тяжести.

В отделение токсикологии госпитализирован 1 пострадавший, с диагнозом отравление продуктами горения, состояние средней тяжести.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383083
Теги:
взрыв, дети, погибшие, пожар, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  