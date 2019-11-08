Взрыв в "Антошке". Двое пострадавших в тяжелом состоянии

По уточнённым данным Министерства здравоохранения на данный момент в результате взрыва и пожара в кафе "Антошка" пострадали 13 человек, из них 7 дети, один пострадавший скончался на месте.

В Бишкекский научно исследовательский центр травматологии и ортопедии госпитализированы 6 пострадавших, остальным оказана амбулаторная помощь.

В отделении общей реанимации БНИЦТиО госпитализированы два пострадавших, диагноз: 25-30% ожога тела, состояние тяжелое.

В ожоговое отделение госпитализированы трое пострадавших с 5-13% ожога поверхности тела, состояние средней тяжести.

В отделение токсикологии госпитализирован 1 пострадавший, с диагнозом отравление продуктами горения, состояние средней тяжести.