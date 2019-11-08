В КР дорожает уголь. С сентября цены выросли почти на 10%

Цены на уголь за октябрь 2019 года по сравнению со средней розничной ценой сентября 2019 года выросли 244,61сома за тонну, или на 5,7 процента. Об этом сообщает пресс-служба Национального статистического комитета.

В Нацстаткоме увеличение стоимости угля связывают с ростом сезонного спроса. В некоторых населенных пунктах невозможно проследить динамику цен, так как в сентябре в городах Токтогул, Нарын, Ноокат, Талас, Ош и село Чаек не было завезено угля.

На этой неделе отмечено повышение розничных цен на уголь еще на 162,93 сома за тонну, или на 3,7 процента.

Так, по состоянию на 6 ноября 2019 года самый дорогой уголь продавался в городах Кара-Суу (8 485,28 сома за тонну), Ноокат (7 358,30 сома за тонну) и Баткен (7 140,04 сома за тонну). В то же время, минимальные розничные цены наблюдались в селе Чаек (2 500 сомов за тонну), городе Нарын (3 549,65 сома за тонну) и городе Балыкчы (3 694,59 сома за тонну).

При этом розничная цена на уголь в наибольшей мере возросла в городах Джалал-Абад - на 552,91 сома за тонну, или на 12,6 процента, Ноокат - на 244,51 сома за тонну, или на 3,4 процента и Бишкек - на 229,44 сома за тонну или на 5,8 процента.

Данные Нацстаткомитета