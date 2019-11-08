Взрыв и пожар в кафе "Антошка". Число пострадавших выросло до 15

По уточненным данным на 18.00, в результате взрыва и пожара в кафе быстрого питания "Антошка" пострадали 15 человек, из них 7 детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В организации здравоохранения госпитализированы 10 человек. В Бишкекский научно исследовательский центр травматологии и ортопедии госпитализированы - 9, в ГДКБ СМП - 1 пострадавший, остальным оказана амбулаторная помощь.

В отделении общей реанимации БНИЦТиО госпитализированы 2 пострадавших, диагноз: 25-30% ожога тела, состояние тяжелое.

В ожоговое отделение госпитализированы 6 пострадавших с 5-13% ожога поверхности тела, состояние средней тяжести.

В отделение токсикологии госпитализирован 1 пострадавший, с диагнозом отравление продуктами горения, состояние средней тяжести.

В Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи госпитализирована в отделение ОКП - 1 пострадавшая с 1% ожогом, состояние удовлетворительное.

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев посетил пострадавших, дал поручение руководителям организаций здравоохранения держать на контроле здоровье пострадавших и обеспечить всеми необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

На месте взрыва медицинскую помощь оказывали восемь бригад скорой помощи.