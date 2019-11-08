Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Взрыв и пожар в кафе "Антошка". Число пострадавших выросло до 15

288  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По уточненным данным на 18.00, в результате взрыва и пожара в кафе быстрого питания "Антошка" пострадали 15 человек, из них 7 детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В организации здравоохранения госпитализированы 10 человек. В Бишкекский научно исследовательский центр травматологии и ортопедии госпитализированы - 9, в ГДКБ СМП - 1 пострадавший, остальным оказана амбулаторная помощь.

В отделении общей реанимации БНИЦТиО госпитализированы 2 пострадавших, диагноз: 25-30% ожога тела, состояние тяжелое.

В ожоговое отделение госпитализированы 6 пострадавших с 5-13% ожога поверхности тела, состояние средней тяжести.

В отделение токсикологии госпитализирован 1 пострадавший, с диагнозом отравление продуктами горения, состояние средней тяжести.

В Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи госпитализирована в отделение ОКП - 1 пострадавшая с 1% ожогом, состояние удовлетворительное.

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев посетил пострадавших, дал поручение руководителям организаций здравоохранения держать на контроле здоровье пострадавших и обеспечить всеми необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

На месте взрыва медицинскую помощь оказывали восемь бригад скорой помощи.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383088
Теги:
взрыв, ожог, погибшие, пожар, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие, больница, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  