Взрыв в Антошке. Информация по пострадавшим

Сегодня, 9 ноября 2019 года, в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии продолжают получать лечение 7 пострадавших (2 дети). 3 пострадавших выписаны в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.

Список пострадавших в БНИЦТиО

В ожоговом отделении:

1. Ж. к. М., 2001 г. Д-з: ожог 3% поверхности тела. Состояние стабильное.

2. Т. К.,2007 г.р. Д-з: ожог 5% поверхности тела. Состояние стабильное.

3. У. у. С., 2004 г.р. Д-з: ожог 5% поверхности тела. Состояние стабильное.

4. Д. И., 2002 года г.р. Д-з: ожог 12% поверхности тела. Состояние стабильное.

5. Б. Б., 1993 г.р. Д-з: ожог 30% поверхности тела. Состояние стабильно-тяжелое. Переведен из реанимации.

6. А. Б., 1989 г.р. Д-з: ожог 25% поверхности тела. Состояние стабильно-тяжелое. Переведена из реанимации.

В отделении токсикологии:

7. Б. к. А., 1990 г.р. Д-з: Отравление продуктами горения. Состояние стабильное.

Пострадавшие находятся под наблюдением, всеми необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения обеспечены.