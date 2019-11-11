В 2020 году в Москве откроется многофункциональный комплекс "Киргизия"

В следующем году завершится сооружение в Москве многофункционального общественного центра "Киргизия", возводимого на месте прежнего одноименного кинотеатра. Этот проект вошел в программу первоочередной реконструкции устаревших советских кинотеатров, рассказали в Комплексе градостроительной политики и строительства Москвы.

Как отмечают специалисты Комплекса, в советское время кинотеатры возводились в каждом районе Москвы. Но сегодня многие из них оказались заброшенными, находятся в ветхом и даже аварийном состоянии или практически не используются по назначению. В лучшем случае были отданы под рестораны и ночные клубы, рынки и офисы, в худшем закрывались, и здания простаивали десятилетиями. Теперь же из ветхих построек превратятся в современные районные центры, которые смогут удовлетворить потребности жителей каждого района Москвы.

"Реконструкция советских кинотеатров – большая городская программа по развитию

социокультурных объектов в спальных районах Москвы. Это возможность превратить устаревшую инфраструктуру в новые центры притяжения горожан", – подчеркивает Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы, занимающийся в ее правительстве вопросами градостроительной политики и строительства.

Функция кинопоказа, как предусмотрено, сохранится в большинстве районных центров, но их внутреннее наполнение будет значительно расширено. К многозальным кинотеатрам добавятся кафе и рестораны, развлекательно-образовательные клубы для детей, спортивные студии, площадки для проведения мастер-классов и других мероприятий, досуговые секции, продуктовые супермаркеты и магазины. Наполнение каждого районного центра адаптируется под потребности жителей конкретных районов.

Именно в таком ключе реализуется и проект "Киргизия". Кинотеатр с таким названием был возведен в 1972 году в центре крупного жилого массива, возле станции метро "Новогиреево". И в течение многих лет считался значимым культурным объектом столицы. А в период с 1979 по 1991 годы являлся одной из площадок Московского международного кинофестиваля. "Киргизия" вошла и в первую пятерку начавшегося весной 2017 года редевелопмента (процесс вторичного, как правило, комплексного развития отдельных объектов недвижимости, группы зданий или территорий) старых кинотеатров.

Согласно планам, новый комплекс с прежним названием также сохранит свою изначальную функцию - в здании обустроят шесть современных кинозалов. Кроме того, после реконструкции на территории многофункционального районного центра появятся магазины продовольственных и промышленных товаров, кафе, кофейни и фудхолл. Для посетителей центра предусмотрена также подземная автостоянка на 100 машиномест. А перед входом в здание оборудуют плоскостную парковку для автомобилей маломобильных людей.

В целом же реконструкции принадлежат четыре десятка таких объектов. По словам главного архитектора Москвы Cергея Кузнецова, проекты в каждом случае разрабатывались исходя из потребностей районов. И, несмотря на внешнее сходство, набор функций индивидуален для каждого здания.