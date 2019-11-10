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Кыргызстан со странами СНГ усилит борьбу с опасными болезнями

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- Евгений Денисенко
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Укрепление сотрудничества в профилактике особо опасных инфекционных болезней стало главной темой состоявшегося в Саратове заседания Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств СНГ. Актуальные проблемы обсудили представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Исполнительного комитета СНГ.

Этот Совет, созданный в 2000 году, формируется из представителей министерств и ведомств здравоохранения, ведущих ученых и специалистов учреждений санитарно-эпидемиологического профиля и функционирует на базе Межведомственного научного совета по санитарно-эпидемиологической охране территории Российской Федерации. Совет поддерживает отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), Всемирной ассамблеей здравоохранения, ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций).

На прошедшем заседании одобрены с учетом поступивших от государств замечаний и предложений проекты двух документов: Положения о порядке осуществления информационного обмена о чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера и Соглашения о сотрудничестве органов, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, при предупреждении и реагировании на чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. А также - методические рекомендации "Организация и проведение эпидемиологического надзора в природных очагах чумы на территории стран СНГ".

Кроме того, поддержана инициатива Роспотребнадзора об учреждении базовой для Содружества организации по оперативному оповещению и совместному реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера.


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URL: https://www.vb.kg/383095
Теги:
борьба, Россия, СНГ, хронические болезни, Кыргызстан, Инфекция
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