В Маевке выявлена АЗС, торгующая контрабандным дизтопливом

ГСБЭП при ПКР выявила незаконно функционирующую Автозаправочную станцию в селе Маевка. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Сотрудниками ГСБЭП при ПКР во исполнение решения премьер-министра Кыргызской Республики Мухаммедкалыя Абылгазиева на введения временного запрета на ввоз автотранспортом некоторых видов нефти и нефтепродуктов на территорию Кыргызской Республики, проводятся соответствующие мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконной реализации (стихийной торговли) ГСМ в неустановленных местах.

Так, в ходе проведенных мероприятий на территории села Маевка Аламудунского района Чуйской области с южной стороны по ул. Молодой Гвардии была обнаружена АЗС с раздаточной колонкой, на которой производилась незаконная реализация ГСМ, а именно продажа дизельного топлива без разрешительных документов.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 211 ч.1 (незаконная предпринимательская или банковская деятельность) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

1 ноября 2019 года в ходе проведения досудебного производства по вышеуказанному адресу сотрудниками ГСБЭП был произведен контрольный закуп, а после обыск. В ходе обыска обнаружены: электро насос, контейнер оборудованный под АЗС с колонкой для слива ГСМ марки "Арал", также с задней стороны данного контейнера обнаружены цистерны наполненные ГСМ в количестве 1 тонны.

ГСБЭП при ПКР продолжаются соответствующие мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов стихийной торговли по всей республики.

Вместе с этим сообщается, что Службой проводится работа по установлению ранее ввезенного незаконным путем ГСМ, а также предотвращению дальнейшей его реализации через сомнительные точки сбыта (дворы, пункты замены масел, склады).

- Уважаемые граждане, если вы обладаете какой-либо информацией о незаконной реализации (стихийной торговли) ГСМ в неустановленных местах просим вас обратится в ГСБЭП при ПКР по адресу: г. Бишкек, Пр. Манаса 101/1, а также для устных обращений телефон Дежурной части (0312) 323 091, 323 707.

В ведомстве напоминают, что некачественное топливо может навредить вашему авто и нанести непоправимый урон окружающей среде, а значит, и здоровью граждан: увеличивается число хронических заболеваний органов дыхания, снижается репродуктивная функция, повышается смертность.