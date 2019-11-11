Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Маевке выявлена АЗС, торгующая контрабандным дизтопливом

118  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГСБЭП при ПКР выявила незаконно функционирующую Автозаправочную станцию в селе Маевка. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Сотрудниками ГСБЭП при ПКР во исполнение решения премьер-министра Кыргызской Республики Мухаммедкалыя Абылгазиева на введения временного запрета на ввоз автотранспортом некоторых видов нефти и нефтепродуктов на территорию Кыргызской Республики, проводятся соответствующие мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконной реализации (стихийной торговли) ГСМ в неустановленных местах.

Так, в ходе проведенных мероприятий на территории села Маевка Аламудунского района Чуйской области с южной стороны по ул. Молодой Гвардии была обнаружена АЗС с раздаточной колонкой, на которой производилась незаконная реализация ГСМ, а именно продажа дизельного топлива без разрешительных документов.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 211 ч.1 (незаконная предпринимательская или банковская деятельность) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

1 ноября 2019 года в ходе проведения досудебного производства по вышеуказанному адресу сотрудниками ГСБЭП был произведен контрольный закуп, а после обыск. В ходе обыска обнаружены: электро насос, контейнер оборудованный под АЗС с колонкой для слива ГСМ марки "Арал", также с задней стороны данного контейнера обнаружены цистерны наполненные ГСМ в количестве 1 тонны.

ГСБЭП при ПКР продолжаются соответствующие мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов стихийной торговли по всей республики.

Вместе с этим сообщается, что Службой проводится работа по установлению ранее ввезенного незаконным путем ГСМ, а также предотвращению дальнейшей его реализации через сомнительные точки сбыта (дворы, пункты замены масел, склады).

- Уважаемые граждане, если вы обладаете какой-либо информацией о незаконной реализации (стихийной торговли) ГСМ в неустановленных местах просим вас обратится в ГСБЭП при ПКР по адресу: г. Бишкек, Пр. Манаса 101/1, а также для устных обращений телефон Дежурной части (0312) 323 091, 323 707.

В ведомстве напоминают, что некачественное топливо может навредить вашему авто и нанести непоправимый урон окружающей среде, а значит, и здоровью граждан: увеличивается число хронических заболеваний органов дыхания, снижается репродуктивная функция, повышается смертность.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383099
Теги:
Аламудунский район, ГСМ, контрабанда, Чуйская область, ГСБЭП, АЗС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  