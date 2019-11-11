Владелец сети "Антошка" отпущен под домашний арест

Владелец сети кафе быстрого питания "Антошка" К.А. отпущен под домашний арест. Решение принял Свердловский районный суд Бишкека в субботу, 9 ноября. Об этом редакции VB.KG сообщили в ГУВД Бишкека.

Напомним, 8 ноября в кафе "Антошка" на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик вспыхнул пожар, очевидцы слышали три взрыва. Предположительно огонь возник из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. В результате ЧП пострадали 14 человек, двое находятся в тяжелом состоянии, погибла сотрудница заведения. Ей было около 20 лет.

В этт же день сотрудники ГУВД Бишкека задержали владельца сети кафе. Начато досудебное производство по статье "нарушение правил пожарной безопасности".