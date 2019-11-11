Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Владелец сети "Антошка" отпущен под домашний арест

216  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Владелец сети кафе быстрого питания "Антошка" К.А. отпущен под домашний арест. Решение принял Свердловский районный суд Бишкека в субботу, 9 ноября. Об этом редакции VB.KG сообщили в ГУВД Бишкека.

Напомним, 8 ноября в кафе "Антошка" на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик вспыхнул пожар, очевидцы слышали три взрыва. Предположительно огонь возник из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. В результате ЧП пострадали 14 человек, двое находятся в тяжелом состоянии, погибла сотрудница заведения. Ей было около 20 лет.

В этт же день сотрудники ГУВД Бишкека задержали владельца сети кафе. Начато досудебное производство по статье "нарушение правил пожарной безопасности".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383111
Теги:
ГУВД, погибшие, пожар, суд, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие, Арест
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  