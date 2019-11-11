Мелису Калыкову, обвиняемому в убийстве прокурора, продлили арест

Мелису Калыкову, которого обвиняют в убийстве прокурора Баткенской области, продлили арест до 7 января 2020 года. Об этом редакции VB.KG сообщил его адвокат Асылбек Кунгуров.

По его словам, такое решение принял Ошский городской суд.

- Поэтому я сегодня подал апелляционную жалобу по изменению меры пресечения. А когда она подается в Ошский областной суд, то судебное рассмотрение в первой инстанции приостанавливается, - отметил адвокат.

Также Асылбек Кунгуров прокомментировал заявление родственников Калыкова, что на последнем судебном заседании процесс пытались провести без участия адвокатов.

- Было такое, что суд как будто специально поздно отправлял нам судебные извещения либо на тот момент, когда у нас были другие процессы. А когда нас нет, суд вызывает государственных адвокатов, но сторона Мелиса Калыкова отказывается уже от третьего госадвоката, так как по закону нужно согласие самого Калыкова. Есть закон о гарантированной государственной помощи, в которой есть пункт о том, что подозреваемый сам должен подать заявление о том, что он нуждается в услугах такого адвоката, - сказал он.

Напомним, накануне сестра Мелиса Калыкова Дамира Калыкова сообщила VB.KG, что в Ошском горсуде прошел завершающий судебный процесс, на который не были допущены ни их адвокаты, ни родственники, ни СМИ, ни правозащитники.

По ее словам, судья Ошского городского суда Жолборс Кудаяров уже не стесняясь идет на прямые нарушения.

- Вместо своих адвокатов Мелису Калыкову назначили дежурного адвоката Камбарову Чынаргул, от которой мой брат отказался, но его и слушать не стали. В итоге она одна сидела на судебном процессе. Самое интересное, что при выходе ее усиленно охраняли, и она всячески избегала контактов с нашей семьей. Это все вы можете увидеть на нашем видео. Где вы видели, чтобы адвокат убегала от родственников своего подзащитного. Разве это не служит доказательством тому, что моего брата уже без всякого стеснения, грубо и примитивно хотят засудить. У этих людей даже мозгов не хватает по-умному подставить Мелиса, - рассказала с возмущением она.