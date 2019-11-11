Юрий Московский: Речи о том, что мигранты заменят москвичей, не может быть

О преимуществах для кыргызстанцев в России и о назревших изменениях в ее миграционном законодательстве VB.KG рассказал председатель комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский.

Юрий Викторович, по роду вашей деятельности вам приходится встречаться с иностранными рабочими, чтобы информировать их об особенностях миграционного законодательства России. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в этой сфере, складывающуюся в российской столице?

- На сегодняшний день здесь трудятся порядка 800 тысяч иностранцев, почти половина из которых – выходцы из Средней Азии. Нередко приходится слышать заявления, что приезжие, мол, вытесняют с работы жителей столицы. Это не так. На недавней встрече с трудовыми мигрантами, работающими на территории Южного административного Москвы, я говорил, что в ней сейчас – около семи миллионов рабочих мест. И речи о том, что мигранты заменят москвичей, не может быть как минимум ближайшие 500 лет.

А что насчет отношения вторых к первым?

- За последние годы оно стало гораздо лучше, работодатели считают мигрантов в целом ответственными и исполнительными работниками. Правда, сохраняются некоторые проблемы, связанные с оформлением документов, о необходимости решения которых мы и говорим во время наших встреч.

Участвуют ли в них граждане Кыргызстана?

- Конечно. Выходцы из этой республики вообще уже стали активной частью российского общества. Не только в трудовой, но и общественной, культурной сферах. И мы находимся в тесном контакте с активом кыргызской диаспоры. Не так давно я выступал на большом форуме, состоявшемся в Общественной палате России, который был организован одной из крупнейших диаспоральных организаций "Кыргыз биримдиги" – "Кыргызское единение". А совсем недавно был приглашен на вечер кыргызской культуры, проходивший в Большом концертном зале правительства Москвы. Памятное событие, все участники которого, думаю, получили массу положительных эмоций!

Какова сегодняшняя численность этой диаспоры в российской столице? В разных источниках называются разные цифры, от более полумиллиона до почти полутора миллионов человек.

- Данные о кыргызстанцах в Москве, России действительно разнятся. Требуются уточнения. Именно поэтому я, выступая на упомянутом форуме, призвал уроженцев Кыргызстана принять участие в переписи населения, которая состоится в России в следующем году. Ведь во время нее будут учитываться и трудовые мигранты.

С какими проблемами, по-вашему, сталкиваются сейчас те, кто приехал из Кыргызстана?

- Особых проблем, считаю, у них нет. Кыргызы прекрасно владеют русским языком. Скажем так, на порядок лучше, чем многие российские студенты - английским, изучая его не один год. Для многих кыргызов русский является вторым родным языком, что помогает им здесь и на работе, и в быту. Новые возможности открылись после вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз. И сегодня у граждан республики такие же проблемы, как у граждан России, поскольку устраиваются они на работу в том же порядке. Единственно, работодатель должен заявить о том, что у него работает иностранный гражданин. Однако возникают проблемы С гражданами Кыргызстана.

Какие именно?

- Поскольку трудящиеся из стран ЕАЭС освобождены в России от необходимости приобретать патенты на трудовую деятельность, выполнять положенные для этого требования, некоторые кыргызстанцы уходят от налогообложения. Плюс к этому не проходят, по той же причине, медосмотр, за исключением тех учреждений, где обязаны это сделать и получить соответствующую справку. Впрочем, это проблема, скорее всего, не их, а российской стороны, где справки выдают по-разному и разные. И даже если они настоящие, не факт, что человек осмотрен. В этой сфере нужно наводить должный порядок, в случае не только с мигрантами, но с самими россиянами.

И все же если для официально трудоустроенных мигрантов из государств ЕАЭС существуют преференции в социальной сфере, то этого не скажешь об их близких. Для детей и супругов таких людей в России не предусмотрено обязательное медицинское страхование

- Да, желательно расширить его рамки. Это тоже должно быть сделано в рамках всего Евразийского экономического союза, где, насколько известно, сейчас работают над таким вопросом. Потребуется заключение межправительственных соглашений. И применительно к России, которая принимает основной поток мигрантов, понадобится учитывать, насколько это будет соответствовать интересам ее граждан. Ведь основная финансовая нагрузка также ляжет в таком случае на нее. Ну а пока вопрос не решен, можно воспользоваться институтом обыкновенной страховки, в России это сделать элементарно, и за небольшие деньги.

В прошлом и минувшем году российские власти уже дважды объявляли так называемую миграционную амнистию для приезжих из Кыргызстана. Как вы оцениваете ее эффективность?

- Естественно, положительно. Амнистии принесли желаемые результаты, многие кыргызстанцы смогли без всяких препон легализоваться в стране, выйти из "черных" миграционных списков. Но, как представляется, другая мера была бы еще эффективнее. И тогда необходимость в таких амнистиях вообще отпала бы.

Поясните, пожалуйста

- Желательно отменить действующий сегодня порядок, когда за два любых административных правонарушения трудового мигранта могут выдворить из России. Просто нужно разделить соответствующее законодательство, предусмотреть, за какие нарушения нужно выдворять, за какие – нет. Такую задачу можно поручить студентам первого курса юрфака, и они справятся с ней без особых затруднений.

И что бы вы сами предложили?

- Ввести, к примеру, штраф, открывающий возможность возвращения в страну. Заплатил, скажем, 50 тысяч рублей – и въезжай, вместо того, чтобы три года, пять лет числиться невъездным. Принятие в свое время нынешней нормы нанесло ущерб не только экономике, но и престижу России, разорвало массу человеческих связей и прочая. Идея обосновывалась необходимостью борьбы с нелегальной миграцией, но благими намерениями дорога известно куда вымощена. В общем, хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Убытков оказалось гораздо больше, чем прибытков. Теперь вот приходится объявлять миграционные амнистии. Но назрели и другие изменения в законодательстве, в соответствии с реалиями. Оно должно быть таким, чтобы людям удобно было жить и трудиться в России, для ее блага, чтобы экономика развивалась, а ненужные препоны удалялись.

В миграционной сфере?

- Не только. Но и - в вопросах принятия гражданства России. На мой взгляд, решение от 2006 года о том, что для его получения обязательно надо выйти из предыдущего гражданства, нужно отменять. И - вернуться к прежнему положению вещей, когда этого не надо было делать. Существующая норма создает массу неудобств людям, которые могли бы принести реальную пользу России, успешно интегрироваться в ее общество, экономику. Это не только мое мнение, эта идея обсуждается в экспертном сообществе страны.

Да, существующая процедура вступления в российское подданство весьма непроста. Даже – для граждан некоторых стран, включая Кыргызстан, в отношении которых предусмотрен упрощенный порядок. Правда, в последнее время были предприняты новые шаги в плане дальнейшего упрощения его для ряда категорий иностранцев. И все же…

- В некоторых государствах даже предусмотрена уголовная ответственность за попытку выйти из своего гражданства. А в российском законодательстве есть, в принципе, положение о том, что носитель русского языка имеет право на ускоренное получение гражданства РФ. Надо активней внедрять в практику эту положение. Тем более, что двойное гражданство в России не запрещено. Полагаю, что при внесении перечисленных мною изменений проблемы для очень многих граждан, в том числе, Кыргызстана решались бы гораздо успешнее. В равной степени, и для тех, кто приезжает сюда на заработки, и для тех, кто хочет связать дальнейшую судьбу с Россией. И все стороны от этого только выиграли бы.