В Санкт-Петербурге госпитализировали кыргызстанца-наркомана

В Санкт-Петербурге врачи забрали из квартиры мужчину с телесными повреждениями, пребывающего в невменяемом состоянии. По документам было установлено, что он - приезжий из Кыргызстана.

Как сообщили в местных правоохранительных органах, в полицию, которая потом вызвала и скорую помощь, обратились соседи, отреагировавшие на шум и крики в этой квартире. Однако стражи порядка по прибытии застали там лишь одного пострадавшего, с ссадинами и гематомами на лице. Он находился в состоянии наркотического опьянения и ничего толком не мог объяснить.

Состояние мужчины медики признали удовлетворительным. Однако ему понадобилась неотложная врачебная помощь, и кыргызстанца сразу же поместили в реанимацию. Полицейские выясняют обстоятельства происшедшего. Данных о судимости, регистрации и административной ответственности у пострадавшего пока не установлено. Предстоит выяснить, с кем он находился в квартире и, судя по всему, совместно употреблял наркотики.