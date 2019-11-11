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В Санкт-Петербурге госпитализировали кыргызстанца-наркомана

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- Евгений Денисенко
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В Санкт-Петербурге врачи забрали из квартиры мужчину с телесными повреждениями, пребывающего в невменяемом состоянии. По документам было установлено, что он - приезжий из Кыргызстана.

Как сообщили в местных правоохранительных органах, в полицию, которая потом вызвала и скорую помощь, обратились соседи, отреагировавшие на шум и крики в этой квартире. Однако стражи порядка по прибытии застали там лишь одного пострадавшего, с ссадинами и гематомами на лице. Он находился в состоянии наркотического опьянения и ничего толком не мог объяснить.

Состояние мужчины медики признали удовлетворительным. Однако ему понадобилась неотложная врачебная помощь, и кыргызстанца сразу же поместили в реанимацию. Полицейские выясняют обстоятельства происшедшего. Данных о судимости, регистрации и административной ответственности у пострадавшего пока не установлено. Предстоит выяснить, с кем он находился в квартире и, судя по всему, совместно употреблял наркотики.


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URL: https://www.vb.kg/383128
Теги:
наркотики, Россия, Кыргызстан, Мигрант, скорая помощь
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