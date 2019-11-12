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Открыли охоту на бизнесменов?

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- Виктория Гунгер
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Главной криминальной сенсацией конца октября стало похищение бизнесмена с рынка "Мадина", гражданина КНР Хуфура Абдурахемана. На сегодняшний день основной версией следствия является предумышленное ограбление, сопряженное с убиством.

Это ЧП всерьез взбудоражило даже парламент страны. Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров заявил, что подобные случаи могут встревожить предпринимателей и обеспокоить инвесторов.

- Звучит информация о причастности к преступлению, организованному бандитской группировкой, сотрудников МВД. Пусть следствие все выявит, должно быть назначено наказание. ОПГ сравнительно утихомирились в последние 5–10 лет. Происшедший случай напоминает прежние времена, - сказал на заседании ЖК Бакиров.

С резкой критикой на правоохранительные органы обрушился и премьер–министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Он заявил, что защиту предпринимательства государство видит в качестве одной из своих важнейших задач.

- Последние события красноречиво свидетельствуют о том, что правоохранительным органам следует проводить более углубленную работу в области защиты предпринимательства. Это не менее важно для экономики страны, чем серьезные инициативы правительства по защите бизнеса, которые находят поддержку среди предпринимателей, - отметил он.

Из милиции - в криминал

Вот только, как выяснилось, организаторами преступления в этом случае выступили вовсе не представители криминалитета, а бывшие сотрудники милиции. Один из них начальник отдела разрешительной системы Службы общественной безопасности ГУВД Бишкека Эркин Курманалиев. 15 февраля 2018 года он был приговором Свердловского райсуда признан виновным по части 1 статьи 307 "Использование должностным лицом своего служебного положения при незаконной выдаче лицензии". А также по части 1 статьи 313–1 "Вымогательство взятки" с назначением наказания в виде штрафа в размере 180 тысяч сомов. Его обвиняли в незаконном разрешении на оружие.

Второй - сотрудник Дорожно–постовой службы Ш.У., работал в управлении безопасности дорожного движения Чуйской области с 2010 по 2014 год. И тоже был уволен за нарушение дисциплины. Также по делу проходят подозреваемые в непосредственном соучастии: Б.К. 1990 года рождения, уроженец Иссык–Кульской области, и Д.В. 1986 года рождения, уроженец Казахстана.

Еще двое - 34–летний уроженец Иссык–Кульской области (состоит на учете МВД как член ОПГ), 27–летний уроженец Иссык–Кульской области, ранее судимый - подозреваются в сбыте машины убитого Абдурахемана. А 33–летний уроженец Таласской области, посредник при покупке похищенной машины, и покупатель, 30–летний уроженец Таласской области, проходят в качестве свидетелей.

В основе зверского преступления лежит спланированное ограбление группой лиц. Целью преступников было выбить из бизнесмена деньги и завладеть его автомашиной - белым кроссовером BMW X5.

Как показали камеры "Безопасного города", в день убийства автомобиль преступников следовал за машиной Хуфура от места его работы - рынка "Мадины" в сторону "Дордоя". Там они подрезали авто погибшего и похитили его.

Подозреваемые забрали деньги, которые были в тот день у бизнесмена при себе, и пытали, чтобы он дал им еще. Когда тот отказал, поставили на колени и задушили. А чтобы Хуфура не смогли сразу опознать, раздели до нижнего белья и закопали с веревкой на шее у дороги, близ одного из сел Кочкорского района. Преступники надеялись, что найдут их жертву не скоро и тело успеет разложиться.

Следствие продолжается

Задержаны преступники были 18 октября на посту "Сосновка" в Чуйской области.

- Служба криминальной милиции ГУВД Бишкека хорошо поработала. Обнаружили автомобиль на посту "Сосновка", когда подозреваемые выезжали в Талас. Если бы они туда уехали, тогда мы бы уже потеряли их след. Я дал команду задержать. В ходе следственных мероприятий один из них рассказал все, - сделал заявление после раскрытия преступления глава МВД Кашкар Джунушалиев.

Именно этот подозреваемый затем указал на место в Нарынской области, где было захоронено тело убитого Хуфура Абдурахемана.

Напомним, бизнесмен с рынка "Мадина", 37–летний Хуфур Абдурахеман, пропал 4 октября. Последний раз его видели, когда он выезжал на своем белом BMW с территории рынка, где он работал.

5 октября с заявлением в милицию обратился его брат. Он попросил правоохранителей помочь в поисках родственника, который выехал в направлении рынка "Дордой" и не вернулся.

Труп пропавшего без вести бизнесмена с признаками насильственной смерти был обнаружен в ночь на 19 октября, то есть через 14 дней после исчезновения. В настоящее время следствие по делу продолжается.

Свердловским райсудом четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО–1 Бишкека сроком на два месяца. Еще четверо, проходившие в качестве свидетелей, опрошены и отпущены.

Изначально появилось сообщение, что убитый Хуфур Абдурахеман был владельцем кафе "Мадина". Однако корреспонденты "ВБ" выяснили, что он работал там некоторое время шеф–поваром, затем снял в субаренду контейнер и стал торговать тканями.

- Он был обыкновенным парнем, уйгуром по национальности. Здесь жил в гражданском браке с кыргызстанкой, имел двоих детей и временный вид на жительство. Возможно, у него были склады на "Дордое", где он хранил товар, который приходит из Китая, - рассказал корреспонденту "ВБ" генеральный руководитель рынка "Мадина" Эрик Омарбаев. - Никаких угроз в его адрес не поступало. Миллионером он не был. У него было товара на 200–300 тысяч сомов, не более.

Cлед Хуфура потерялся за "Дордоем". На момент гибели в кармане у бизнесмена было 70 тысяч сомов и 300 долларов, которые пропали. Ни с одним из подозреваемых китайский бизнесмен не был знаком.

Нехорошая тенденция

Стоит отметить, что бывший глава МВД, а ныне председатель Государственной службы исполнения наказаний Мелис Турганбаев пояснил корреспонденту "ВБ", почему представители криминала в последнее время так активизировались. По его словам, это связано с несовершенством новых законов. По ним только следователь отныне дает поручение кого–либо задерживать:

- Раньше оперативники могли задерживать любого до выяснения обстоятельств, а сейчас им закон не позволяет. В настоящее время задержанный может спросить, на каком основании его задержали, и будет прав. Раньше, если опер получал информацию, он ее проверял и задерживал подозреваемого. А теперь это становится проблематичным. Поэтому у оперативников руки опускаются. Эту тему недавно поднял депутат ЖК КР Жанар Акаев, и я поддерживаю его предложение о пересмотре законодательства. Надо вернуть прежнюю норму по поводу деятельности оперативников.

- Главное управление по борьбе с организованной преступностью мы три раза закрывали, а сейчас сильно ослабили. Даже по одной этой причине преступлений будет только больше. Когда в 2010 году создали ГУБОП, то многих преступников поставили на место. Вы посмотрите, как жестко работают с криминалитетом в России и Казахстане, где приняли очень суровые законы против ОПГ. В той же Грузии только за статус "вора в законе" дают срок. Поэтому криминальные элементы туда не стремятся. У нас же закон об ОПГ почти не работает. Процесс гуманизации, который обеспечивают новые кодексы, должен касаться не всех, - подчеркнул Мелис Турганбаев.

  1. авторитетно

- С криминологической точки зрения серьезной профилактической работы подобных преступлений со стороны органов внутренних дел не ведется. Поэтому они вынуждены реагировать на уже совершенные. И то им делает честь, что они его раскрыли достаточно быстро, - ответил корреспонденту "ВБ" юрист Кайрат Осмоналиев. -

Но самым удручающим фактом является то, что основными фигурантами этого зверского разбоя с последующим убийством являются сотрудники милиции, пусть и бывшие. Тут есть над чем задуматься. Рано или поздно такие люди уходят из органов. Но есть ли гарантия, что завтра не будет более резонансного дела с участием бывших или действующих сотрудников ВД? Таких гарантий нет, потому что плохо проводится профилактическая работа.

При этом, по мнению юриста, было бы хуже, если бы виновных не нашли так быстро и дело осталось "висяком".

- А так стало очевидным, что правоохранительные органы все–таки работают. Но неэффективно. Потому что это постфактум. Я думаю, что милиции, особенно подразделению по борьбе с организованной преступностью, нужно срочно показать результаты, которые бы работали на упреждение и выявление такого рода преступников. Только такая работа покажет, что МВД серьезно озабочено охранной общественного порядка и бизнесу можно не бояться банальных рэкетиров. Каким образом может это быть сделано? У нас есть так называемые преступные авторитеты. Они всем известны и стоят за всем этим организованным рэкетом, который третирует торговцев. Если сейчас МВД начнет жестко пресекать их, выиграет информационную войну, начнет задерживать преступных авторитетов и сажать, ситуация изменится. Необходимо показать, кто хозяин положения - милиция или "черные". Если последние себя вольготно чувствуют, то это показатель, что правоохранители не контролируют ситуацию. Поэтому первая их задача на сегодняшний день - выдавить ОПГ из сферы влияния. Чтобы все "авторитеты" уехали из страны, как это было в Грузии. Только когда это произойдет, можно сказать, что у нас безопасная страна, - подчеркнул Осмоналиев.

Юрист добавил, что законодательная база для противодействия преступности существует. Только не работает, и МВД нужно исправить ситуацию.

- Но для этого необходимо очистить и свои ряды от оборотней в погонах. Сейчас особо активной деятельности в этом направлении я лично не наблюдаю, - заключил Осмоналиев.


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URL: https://www.vb.kg/383132
Теги:
бизнес, убийство, Бишкек, Кыргызстан, Кайрат Осмоналиев
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